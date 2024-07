I comitati all’attacco: «Dov’è la Regione?» 

È il nuovo step della battaglia contro l’eolico. Gli scontri di lunedì notte nel porto di Oristano tra forze dell’ordine e manifestanti hanno acceso definitivamente i riflettori sull’assalto alla Sardegna: «La politica non ci ha ascoltato e una questione urbanistica rischia di trasformarsi in un’emergenza sociale». Le parole a caldo di Luigi Pisci, portavoce del comitato Sarcidano ed esponente del coordinamento regionale, confermano che sotto la cenere cova ancora tanta rabbia. Alla fine, prima dell’alba, dopo quattro ore di blocco da parte dei manifestanti, un mezzo con cinque pale sopra l’enorme “cassone” ha lasciato la banchina, direzione Villacidro. Lì, a ridosso delle montagne del Linas tanto care a Giuseppe Dessì, c’è un’area dove sarebbero già realizzati i plinti di cemento su cui issare questi colossi di 230 metri. «Il progetto era autorizzato», ha proseguito Pisci, «ma il Consiglio regionale non ha approvato una moratoria che blocca tutto per 18 mesi? Quindi non è una manutenzione e, in ogni caso, questa è la conferma che chi ci governa alla Regione mente sapendo di mentire».

Legge inutile

La moratoria approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta è quindi sotto tiro. Non da ora, in verità. Lo stesso Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, che quindici giorni fa ha presentato la proposta di iniziativa popolare, poi ribattezzata la Legge di Pratobello, durante un’assemblea organizzata nel Municipio del suo paese, si mostra scettico: «Può essere che sbagli io, ma la moratoria ha anche un significato lessicale che prevede il blocco di qualcosa che deve essere modificata, migliorata o rivista», dice Mereu. «In questo caso non mi pare sia così. Anzi, credo che sia il caso che qualcuno dica una volta per tutte che in Sardegna non esiste alcuna moratoria e che la legge approvata dal Consiglio è del tutto inefficace. A questo punto direi che non sono solo parole ma dati di fatto».

La protesta

Il blocco del porto di Oristano intanto continua. Resta il presidio permanente, in attesa di nuove partenze. L’altro ieri c’è stato anche un fermo, a seguito della tensione che si è venuta a creare durante il blocco del porto per la presenza delle pale eoliche, ma alla fine il giovane coinvolto è stato rilasciato. I comitati, tuttavia, avevano l’intenzione di dare vita a una manifestazione pacifica, anche se le dinamiche sono spesso ingovernabili e basta una scintilla per far degenerare situazioni che sembravano gestibili.

Politica responsabile

È la politica regionale il vero bersaglio dei comitati: «Hanno raggirato la Sardegna», hanno detto ieri i responsabili del coordinamento. «Sia la presidente Alessandra Todde a dire con chiarezza che cosa ha bloccato con il ddl», è l’invito di Maria Grazia Demontis, del comitato Gallura. «Noi l’abbiamo già capito che nulla è stato bloccato. Parlano tutti: il prefetto di Oristano e l’assessore all’Industria, per dire che non sa dove saranno sistemate le pale. L’unica che sta in silenzio è lei. Eppure fu proprio Todde, in campagna elettorale, a volerci incontrare sotto l’albero di Luras perché avrebbe voluto risolvere la nostra vertenza. Adesso che siamo noi a gridare allo scempio da tutte le parti della Sardegna, con intensità più o meno crescenti, dove si è rintanata la governatrice? Deve uscire fuori e risponderci. Perché quando c’è un popolo che si fa sentire in questo modo ha il dovere di darci risposte comprensibili. Ha affermato che per 18 mesi ci sarebbe stata una moratoria, ma è chiaro che non è stato fatto. Ci dica quindi che cosa ha bloccato».

Lavori

Intanto, in previsione del passaggio delle eliche delle pale eoliche, nell’Isola sono in corso lavori per adeguare le rotatorie al passaggio dei mezzi. A Samassi, per esempio, è quasi tutto pronto per l’attraversamento dei cosiddetti “petali”. Ma di fiori e piante, continuando di questo passo, non ci sarà più neppure l’ombra.

RIPRODUZIONE RISERVATA