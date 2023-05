I colpi in serie del ladro di caffè 

A Capoterra negli ultimi giorni si registra una serie di furti in edifici pubblici. Il ladro sembra essere particolarmente ghiotto di caffè e merendine: ha rubato non solo una macchinetta del caffè dall'ufficio del custode del cimitero comunale, ma anche quella dell'ufficio anagrafe del Municipio. Il primo furto sarebbe avvenuto la notte del 28 aprile, ha riferito il custode del cimitero Francesco Aru. Il secondo invece sarebbe avvenuto la notte scorsa: il ladro si sarebbe introdotto all'interno del Municipio e avrebbe scassinato i distributori automatici per rubare merendine e bibite. Non contento del bottino, il malvivente avrebbe anche rubato la macchinetta del caffè dall'ufficio anagrafe e si sarebbe introdotto nell'ufficio archivi, forse alla ricerca di documenti di valore.

La testimonianza

La mattina seguente, il dipendente comunale Roberto Pisano è stato uno dei primi ad accorgersi del blitz. «Sono arrivato a lavoro abbastanza presto, erano le 7,25», racconta: «Non ho avuto neanche il tempo di entrare nell’edificio che sono stato allarmato da una collega arrivata poco prima di me. Quando sono entrato nello stabile ho trovato i distributori automatici aperti, le merendine e le bibite erano sparite, e accanto c’era un cacciavite, immagino quello utilizzato dal ladro. Ho poi notato la porta chiusa dell'ufficio anagrafe ma anche una finestra aperta nel corridoio. Probabilmente il ladro si è introdotto da lì: magari la finestra è mal funzionante non essendoci nessun segno di effrazione. Inoltre, il ladro si è introdotto nell'ufficio archivi, sfondando una finestra dal parcheggio sottostante. Dopo aver avvisato i colleghi della polizia municipale e il sindaco mi sono recato dai carabinieri a sporgere denuncia».

Indagini in corso per scoprire l'identità del malvivente e come sia riuscito a introdursi nei vari edifici pubblici senza essere visto. Resta anche da capire come il ladro abbia potuto entrare nell'ufficio anagrafe, dato che la porta era chiusa: potrebbe aver avuto accesso alle chiavi?

I furti hanno destato preoccupazione tra i cittadini di Capoterra e le autorità locali stanno intensificando i controlli per prevenire eventuali futuri furti.