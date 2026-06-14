I colpi Aiana e Arca per il Santa Teresa 

Santa Teresa . Il Santa Teresa riparte da una buona base e nuove ambizioni. La salvezza conquistata ai playout nell’ultimo campionato di Eccellenza ha fatto emergere più luci che ombre, tanto che dopo aver confermato Fabio Levacovich alla guida tecnica della squadra la società ha deciso di prolungare i contratti di 16 giocatori.

Si tratta del portiere Guillermo Pedelacq, dei difensori Davi Braga, Nicolò Gavagni, Mattia Minnelli, Cesare Secci e Gaye Traore, dei centrocampisti Diego Canu, Luiz Felipe Del Vecchio, Julio Generoso e Geronimo Zupel e, in avanti, Riccardo Alluttu, Daniele Arbus, Djedje, Leeroy Laurent, Simone Saiu e Ziani. «Stiamo provando a trattenere Lucas Siamparelli, mentre andranno via Nico Carlander, Kaspars Svārups, Owen, Aylal e Moussa», interviene Tommasino Muntoni, direttore sportivo dei galluresi. «Sul fronte dei nuovi acquisti, invece, abbiamo chiuso con Paolo Arca, che lo scorso anno giocava nell’Ossese, e Marco Aiana, che era a Tortolì», aggiunge il dirigente.

Un terzino sinistro e un centrocampista sono, dunque, i primi rinforzi del club del presidente Corrado Fois. Ma il mercato dei biancocelesti non finisce qui. «Se riesco a concludere la trattativa con le due punte che ci servono, giocatori davvero forti, possiamo ambire a conquistare i playoff. Di certo c’è che non vogliamo passare un altro inverno come quello della scorsa stagione», conclude Muntoni.

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