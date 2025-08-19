I colori di viale Europa, arrivano le nuove piantine nelle fioriere 

Viale Europa rifiorisce. Dopo la denuncia di Nando Secchi (Lega-Anima di Sardegna) sul degrado delle fioriere del Belvedere di Monte Urpinu, a lungo utilizzate come posacenere e cestino dei rifiuti, l’amministrazione è intervenuta piantando fiori e piantine. «Raccogliendo il malumore di molti cittadini preoccupati dal degrado causato dalla sporcizia e dall’abbandono dei rifiuti nel Viale Europa, avevo sollevato la questione evidenziando in aula la necessità di interventi urgenti per migliorare la fruibilità di questo importante spazio pubblico», spiega Secchi. «L’amministrazione comunale ignorava che le fioriere fossero in condizioni disastrose e utilizzate come portacenere, ma dopo la mia interrogazione in Consiglio ha dato prova di grande sensibilità e tempestività, intervenendo immediatamente per sistemare il belvedere di viale Europa. L’auspicio», conclude Secchi, «è che questo intervento sia solo l'inizio di un percorso più ampio di riqualificazione del Viale Europa. Il Comune ha iniziato bene, adesso spero vengano ripulite anche le scarpate dai tantissimi rifiuti gettati da persone irrispettose».

