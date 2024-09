I colori di Manlio Masu  «A Nuoro presento la mia ultima mostra» 

Un rapporto consolidato, iniziato nel 1972. Da una parte il pittore Manlio Masu, con le sue quaranta opere dagli inconfondibili colori; dall’altra la galleria Il Portico, nel cuore di Nuoro, adagiata lungo l’antica via Majore. Ecco “Opere 2021-2024”, esposizione che l’affermato artista algherese ha inaugurato di recente in un luogo a lui caro. Sarà visitabile fino al prossimo 26 settembre.

«Pittura rilassante»

Una mostra dal titolo essenziale e immediato, in grado di veicolare sentimenti forti, profondi. La produzione ultima del pittore 89enne si svela agli incantati visitatori. «Si tratta di quadri dalle tematiche conosciute, quelle stesse che lo hanno reso noto al grande pubblico e che lo hanno identificato spesso come “il pittore delle bagnanti”», dice la curatrice, Stefania Sini. «Neppure una volta, però, osservando uno dei quadri presenti in mostra, si può affermare che si tratti di soggetti ripetitivi. Le opere con figure femminili in spiaggia sono sempre presenti, tuttavia la delicatezza dei tratti, la diversità delle ambientazioni anche in misura minima, la scelta delle tonalità, rendono i quadri accattivanti». La calma e la serenità si fanno largo, caratterizzano un’esposizione che affascina, fin dal primo sguardo. Sono quasi lezioni di vita, preziosi suggerimenti. «Manlio Masu con la sua arte ci fa rilassare, a mio avviso», spiega Lina Sini, storica gallerista. «I soggetti raffigurati ricorrono spesso ma lui riesce sempre a farci immaginare cose nuove. Trovo che i suoi lavori siano riposanti. Guardiamo i cieli: sono splendidi e sempre diversi».

Ultima esposizione

Manlio Masu lo ripete di continuo: «Questa di Nuoro, 52 anni dopo la prima esposizione negli spazi della galleria Il Portico, sarà la mia ultima mostra». Lina Sini puntualizza: «L’artista l’ha voluta fare a tutti i costi, dopo aver perso la moglie tre mesi fa. Ci teneva in modo particolare per salutare i nuoresi. D’altronde, ricordo bene la sua esposizione nel 1972, sempre qui, in queste sale. Oggi ci regala queste quaranta opere che diffondono poesia».

