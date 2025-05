I colori dell’iride illuminano Alghero 

Le World Triathlon Championship Series (Wtcs) tornano per la quarta volta in Italia, sempre in Sardegna, ma ad Alghero dove domani si disputerà la terza delle otto prove iridate stagionali. nella presentazione di ieri sono stati ufficializzati i numeri dei partecipanti che saranno 82, di 25 nazioni diverse: 39 nella gara femminile (il via alle 11.30), 43 in quella maschile (15.45), entrambe su distanza olimpica. Tra loro, tre dei dei medagliati olimpici di Parigi 2024.

Fuori dalla zona cambio, assieme ai vertici di World Triathlon (rappresentati da Caterina Vacchi) e Fitri (il presidente Riccardo Giubilei, «Il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 parte da qui»), il più atteso è il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Di apprezzamento, al netto dei ringraziamenti di prassi, le dichiarazioni di Vacchi, Executive Board Member della federazione mondiale: «Alghero è una città straordinaria, di una bellezza incredibile, ed è un piacere essere qui per la prima volta per una tappa di Wtcs: è una location nuova e sono certa che gli atleti la apprezzeranno e che potremo costruire una collaborazione duratura».

Il programma

Esauriti i discorsi, da oggi si entra nelal fase “attiva”. Stamattina la prova del percorso ciclistico (4,5 che domani saranno ripetuti nove volte) alle 10.30-11.30 e a seguire di quello natatorio (saranno due giri da 750 metri, ingresso in mare dalla spiaggia di San Giovanni. Il cuore dalla gara (con la zona transizione sarà il Lungomare Barcellona, da cui partiranno i percorsi di bici e corsa (sovrapposti, con il secondo più lungo) che si snodano tra il centro e i lungomare Dante e Valencia. Tutte zone che oggi e domani dovranno prevedere l’interruzione della viabilità negli orari interessati.

I protagonisti

Come sempre, la partecipazione è del massimo livello possibile. Tra le donne la francese Cassandre Beaugrand, oro a Parigi, e la scozzese Beth Potter, bronzo, la lussemburghese Jeanne Lehair, che si è imposta nella bufera a Yokohama, la tedesca Lisa Tertsch (terza in Giappone), la statunitense Gwen Jorgensen e le azzurre, Alice Betto, Verena Steinhauser, Bianca Seregni e Ilaria Zane.

Al maschile, i favori del pronostico vanno in direzione dei primi di Yokohama: l’australiano Matthew Hauser, il portoghese Vasco Vilaca, il brasiliano Miguel Hidalgo, i francesi Lèo Bergere (bronzo a Parigi) e Dorian Coninx, il canadese Tyler Mislawchuk (ci sono nove dei primi 10). Tra gli azzurri, l’unico in gara sarà il campione europeo Sprint, Nicola Azzano.

Il calendario 2025 delle World Triathlon Championship Series prevede, dopo la prova di Alghero, quelle di Amburgo, French Riviera, Karlovy Vary, Weihai e la finale di Wollongong.

RIPRODUZIONE RISERVATA