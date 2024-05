I colori dell’aurora rendono unico il cielo dell’Isola 

I colori della notte sarda hanno incantato tutti, con intere generazioni ritrovatesi ad ammirare l’inconsueto spettacolo dell’aurora boreale in ogni angolo dell’Isola. E quando alle 21.40 le webcam Baku Meteo del portale Sardegna Clima Onlus hanno registrato l’aurora sui monti del Gennargentu, a Seui e Tonara, è scaturito un effetto domino. Di lì a breve, le campagne barbaricine sono state invase dai primi curiosi, documentando i colori sul cielo fino all’alba.

Non da meno, nel nord dell’Isola dove lo spettacolo è stato maggiore, con decine di scatti e video in time-laps giunti in sequenza dalla spiaggia della Pelosa, ma anche San Pietro a mare di Valledoria e Tavolara. C’è anche chi, come Edoardo Desogus (25 anni), ufficiale di navigazione di una nota compagnia, ha assistito al tutto, da un luogo alternativo come il canale di Sardegna: «Una sensazione indescrivibile, grazie al mio lavoro sono abituato a vedere albe e tramonti spettacolari, ma ciò che ho visto ieri sera in piena notte era qualcosa che andava oltre i classici colori dell’alba e del tramonto. Un’emozione da brividi».

Foto da conservare

Non da meno Esterzili, dove il vicesindaco Matteo Boi (27 anni) ha documentato lo spettacolo dai 1212 metri di Monte Santa Vittoria. «Amo la fotografia – racconta il giovane amministratore – e nel tempo libero mi sposto fra paesaggi e scorci locali. Una volta giunto in vetta, le gambe hanno tremato dall’emozione. Vedere il Gennargentu illuminato dai colori rossi, verdi e violacei è stato magico. Tanti amici dei paesi vicini hanno raggiunto Santa Vittoria per unirsi a noi». E da Nuoro, il geografo Matteo Cara, ha apprezzato l’aurora insieme all’amico e fotografo Daniele Brotzu: «Ci siamo recati dapprima sul monte Ortobene, dove le condizioni meteo favorevoli e il cielo sgombro ci hanno consentito di fotografare e filmare il cielo in direzione nord. Successivamente, nel nuraghe Ugolìo, assistendo da una diversa angolazione alle colorazioni. Si tratta certamente di episodi rari, ma che devono spingerci con maggiore fermezza ad apprezzare, ancor più, i nostri paesaggi». Aggiunge Cara: «È stato apprezzabile vedere l’interesse di più fotografi intorno al tema. Il materiale documentato sarà certamente un patrimonio da custodire in previsione futura».

Rete inondata

Virali in rete, le immagini da Sassari di Salvatore Fiori, la baia di Cea, a Tortolì, nelle foto di Luca Cristo, la chiesa di San Pietro a Bulzi immortalata da Ilaria Contini. Monte Lachesos, a Mores, con Jimmy Chessa. Nel frattempo, gli appassionati si attrezzano per le prossime ore. Da Gairo Taquisara, il fotografo naturalista Cristian Mascia, annuncia: «Non mancherà un salto a Perd’e Liana, da sempre meta e punto di riferimento per albe e tramonti. Stavolta, però, tutto sarà speciale». Sulla stessa linea Tore Moro, dalla sua casa, la più alta della Sardegna in località “Separadorgiu”,a Fonni: «Mi godrò lo spettacolo da uno scenario unico e incontaminato. Rivolgerò gli occhi a nord, ammirando il nostro grande Gennargentu nei suoi mille colori».

