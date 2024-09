I colleghi increduli: Roberto? Uno tranquillo 

La casetta in legno è incastonata nella vegetazione. Dalla trafficata via Mannironi non si scorge affatto, occorre addentrarsi nella pineta di Ugolìo per notarla. È qui che Roberto Gleboni lavorava, molto spesso, come dipendente di Forestas. «Nessuno di noi poteva prevedere una simile tragedia - dice sottovoce un suo collega -. Qui siamo una grande famiglia. Nell’ultimo periodo era sempre il solito Roberto. Tranquillo, faceva le sue cose. Era una persona piacevole».

Da più parti dipinto come introverso. Da chi da anni trascorreva con lui le giornate lavorative, invece, l’autore della strage di via Ichnusa viene descritto in tutt’altra maniera. «Era uno di compagnia - proseguono i colleghi -. Faceva battute. Di certo, con noi non era un tipo chiuso, come qualcuno ha detto. Anche per questo siamo scioccati». Nell’ampio polmone verde alle porte della città si cerca di imbastire una normalità apparente. Il mezzo antincendio con i loghi della Protezione civile è sempre lì, pronto all’uso. «Roberto lo guidava sempre, anche con una certa abilità. Era una persona che sapeva lavorare. Poi, era molto disponibile: quando lo chiamavi ti aiutava sempre». Un collega conclude: «Dal mio punto di vista era una persona speciale. Chissà quando ci passerà questa cosa. Siamo scioccati. Era uno che si faceva voler bene, come persona ti piaceva. In queste ore abbiamo ricevuto parecchie telefonate, tutti che vogliono sapere il perché di tutto questo. La verità è che nessuno lo sa».

