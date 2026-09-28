La terza puntata della nuova serie di “Filindeu”, questa sera alle 21 su Videolina, conduce Gianluca Medas a Teti, dove la preparazione del cibo si intreccia con una storia molto più antica.

Prima di entrare in cucina, Ignazia Tidu accompagna gli spettatori dentro il villaggio nuragico di S’Urbale. Gli scavi non hanno restituito ricettari, naturalmente, ma pentole, tegami, mortai, pestelli, fornelli con tracce di fuoco e contenitori utilizzati per il latte, il miele e le granaglie. Oggetti che raccontano una cucina già organizzata e una comunità capace di trasformare i cereali, lavorare il latte e utilizzare ciò che l’ambiente metteva a disposizione. Dopo questa introduzione storica, Alda Porcu prepara i coccois de casu chiamati anche culurzones a cusidura.