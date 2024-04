I club vanno a caccia degli svincolati 

Gli indebitamenti crescono, gli investimento diminuiscono e i colpi a parametro zero diventano un’opportunità. Dopo il Covid tante società he hanno lavorato in questo modo, sfruttando le scadenze naturali dei contratti. L’Inter ne ha fatto una strategia di mercato e anche la prossima estate non sarà diverso: da tempo Marotta si è mosso per Zielinski, pronto a lasciare Napoli dopo 8 anni, ha accelerato per Taremi, attaccante del Porto che in estate era stato vicino al Milan, e sarebbe interessato a Rabiot, il cui accordo con la Juventus scade a giugno.

Oggi il francese è il giocatore più pagato della rosa bianconera ma la rivoluzione che il diesse Giuntoli vuole mettere in atto potrebbero portare la società a non confermarlo.

Alla Vecchia Signora piace da tempo Felipe Anderson, che alla Lazio chiede 4 milioni l’anno mentre Lotito è fermo a tre e mezzo, e potrebbe arrivare Jorginho, che non rinnoverà con l’Arsenal. La Roma si separerà da Leonardo Spinazzola, vicino all’addio già a gennaio quando a tentarlo c’era l’Arabia Saudita.

In Spagna tanti lasceranno Madrid. Sponda Atletico ci sono Koke ed Hermoso (quest’ultimo fa gola a molti club e anche al Milan, che deve rivedere il proprio pacchetto difensivo); sponda Real, c’è l’usato sicuro Modric-Kroos, 38 e 33 anni, pronta a dire addio ai Blancos: un’occasione da non farsi sfuggire.

