I climber in lutto per l’addio a Cristian Brenna 

Da quando aveva scoperto l’Ogliastra se n’era innamorato, tanto da soggiornare in più periodi dell’anno. Cristian Brenna, mito del climbing e alpinista dei Ragni di Lecco, si sentiva di casa a Baunei e Ulassai dove scalava pareti e che dall’alto della sua esperienza considerava tra le più belle d’Europa. L’arrampicatore è rimasto vittima di un tragico incidente martedì sulla Cresta del Monte Biaina, nell'Alto Garda trentino, mentre si trovava in un’escursione insieme a un compagno a quota 1.350 metri: avrebbe perso l’equilibrio lungo una discesa ripida prima di precipitare sulle rocce sottostanti. Aveva 53 anni. Richard Felderer, climber originario di Milano ma che da otto anni ha messo radici a Lotzorai, lo ricorda con parole d’affetto: «Era una persona eccezionale, umile e disponibile. Quando veniva in Ogliastra tutti gli appassionati lo accoglievano con entusiasmo. Era amante delle pareti di Baunei e Ulassai». Brenna, sportivo di statura mondiale, lascia la moglie e i figli Filippo e Sofia, che ha seguito le orme di papà ed è campionessa Under 17 di arrampicata sportiva. Frequentava l’Ogliastra da anni. Qui si spostava con il suo camper e raggiungeva Baunei e Ulassai, dove coltivava tante amicizie. «L’ultima volta che è stato qui - conclude Felderer - risale allo scorso Capodanno. Era innamorato dell’Ogliastra». (ro. se.)

