«I clienti dell’Isola non saranno stangati» 

L'informazione deve essere chiara per non correre il rischio di spaventare inutilmente le migliaia di famiglie della Sardegna per l’imminente arrivo del Servizio a tutele graduali: «Chi risiede in Sardegna, Napoli e Sicilia non pagherà affatto tariffe più alte col servizio a tutele graduali. Le famiglie di queste regioni, infatti, non saranno soggette a un aumento dei costi energetici a seguito del passaggio al libero mercato», precisa l’A2A, l’azienda che si è aggiudicata uno dei due lotti sardi nella gara per la fornitura di energia elettrica ai clienti ancora presenti nel mercato tutelato.

«Le condizioni economiche previste da tale regime saranno uguali in tutta Italia e saranno definite e rese note solo nel mese di giugno, in prossimità dell’avvio della nuova modalità».

La società vuole puntare l’attenzione anche sulle tariffe: «Quanto applicato ai consumatori includerà un corrispettivo basato sulla media ponderata dei prezzi di aggiudicazione delle aste - tenendo conto del numero di utenti presenti in ciascuna area (cosiddetto “parametro gamma” espresso in euro/Pod/anno) e non sul valore del prezzo di aggiudicazione dell’area specifica. Tale parametro sarà aggiornato annualmente da Arera in funzione della base clienti servita nelle diverse aree territoriali e sarà applicato da tutti gli operatori assegnatari di clienti nel servizio a tutele graduali indipendentemente da regione o provincia».

D'altronde le previsioni per le famiglie sarde sono rosee: «In base ai dati attualmente disponibili, Arera ha stimato per i clienti del Servizio a Tutele Graduali un risparmio di circa 130 euro annui».

