I civici puntano su Lucchi 

A volte ritornano. I civici, vincitori delle ultime comunali, scaldano le liste in attesa delle prossime amministrative di giugno e pare abbiano già scelto l'erede del sindaco Campus. Nessun papa straniero ma un sacerdote del proprio schieramento fin dal 2019, Nicola Lucchi, 58 anni, professione avvocato e attuale assessore all'Urbanistica e sviluppo turistico. Un profilo in antitesi apparente con quello del primo cittadino, tanto primum inter pares il legale quanto indiscusso sovrano il secondo.

Gli accordi

La consiliatura si presenterà quindi nel segno della probabile discontinuità caratteriale e metodologica al tagliando delle urne, con un candidato a Palazzo Ducale su cui è piovuto il consenso quasi unanime degli stessi consiglieri di maggioranza e dei colleghi di giunta. Mentre sfumava l'alternativa Carlo Sardara, lodato assessore al Bilancio, e si vocifera preferito da Campus, ma privo del retroterra di Lucchi, capitano politico, a destra, di lungo corso. Intanto la verginità apartitica d'origine viene violata dal sicuro ingresso, al traino della carrozza civica, dei cavalli di Sardegna al Centro 2020, sotto la guida del fantino Antonello Peru, e forse anche dai purosangue sbiaditi dei sardisti, puniti dalle recenti regionali. I cui esiti stendono una cappa cucita da interrogativi sull'agone sassarese, visto il magro bottino raccolto dagli esponenti di maggioranza che si sono lanciati nell'ultima consultazione. Su sei, solo Francesca Masala vede Cagliari mentre gli altri, incluso il meloniano Daniele Deiana, spesso stampella della coalizione del sindaco, hanno fallito il salto, peraltro tutti assoldati in partiti di centrodestra, con una calata collettiva della maschera civica.

Gli ex pentastellati

Il mezzo flop potrebbe riverberarsi sulle liste, in fase di compilazione, e sui destini di alcuni protagonisti della consiliatura, in particolare di Maurilio Murru, presidente del consiglio comunale, ex 5S, affossato alle regionali sotto la griffe Psd'Az con poco più di 300 voti. Radio Palazzo Ducale trasmette rumore bianco, all'ipotesi di un suo spalleggiare Lucchi, idem per l'altra reduce dei pentastellati Laura Useri. Sarebbe però lei la variabile dell'attesa battaglia tra civici e sinistra mentre la destra pura, al primo turno, potrebbe stare alla finestra.

RIPRODUZIONE RISERVATA