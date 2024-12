I cittadini protagonisti del presepe 

Salto nei secoli per immergersi nell’atmosfera del tempo di Gesù. Oggi alle 19 ad Abbasanta il Presepe vivente con oltre 100 figuranti che animeranno l’evento (organizzato con Comune, Pro Loco e parrocchia) nella piazza della chiesa. Il più piccolo, Fabio Medde, un mese e poco più, sarà Gesù Bambino.

Le botteghe

Nel parcheggio vicino alla parrocchia si potrà ammirare (dalle 18) la ricostruzione dell’antico villaggio con tutte le botteghe, da quella del casaro e della frutta alla ceramica, tessuti e del falegname.

Tutte realizzate anche da Mario Piras: «Da una settimana stiamo allestendo il villaggio. Utilizzando canne, ferro, legno cerchiamo di rendere tutto più naturale possibile. E non mancheranno gli animali, come galline e agnelli».

I volontari

Il gruppo di volontari è al lavoro da maggio.

«Ognuno ha un ruolo ben preciso: c'è chi si occupa della parte tecnica, chi di quella burocratica, chi dei costumi e infine chi della regia, musiche e della stesura del copione. Ecco io mi occupo proprio di queste ultime - spiega Giuseppina Naitana – Con la collaborazione soprattutto di Alessandra Manca scrivo il copione che di anno in anno personalizzo aggiungendo alcuni elementi».

La rievocazione

Tra gli organizzatori storici anche Giusy Serra: «Il nostro obiettivo è accendere la magia del presepe, inoltre c’è un villaggio che prende forma attorno alla sacra Famiglia: i vecchi mestieri sono genitori del nostro mondo». Impegnata nella realizzazione dei costumi Graziella Serra: «Il primo anno è stato impegnativo: ne abbiamo realizzato circa 50 per adulti e una trentina per i bambini. Ci riunivamo dopo cena, ci saranno state almeno 270 ore di lavoro. Poi in questi anni abbiamo aggiunto qualche costume e migliorato gli altri». Ma perché raggiungere Abbasanta oggi? «Perché il visitatore viene subito catturato dall'atmosfera creata dalle luci delle fiaccole e delle candele, dai suoni, dai versi degli animali, dalla scelta accurata dei mestieri e dei costumi, così come dai giochi dei bambini», conclude Giuseppina Naitana. Quest’anno le musiche sono curate dal coro Armonias, quello polifonico e Su Cuntzertu de Abbasanta, inoltre l’associazione “La Coorte I Nurritanorum guarnigione del castrum di la Crucca”.

