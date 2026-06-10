I cittadini promuovono lo sportello digitale 

Si è chiuso con numeri più che ragguardevoli il primo quadrimestre di attività dello sportello di Facilitazione digitale.

Attivato il 26 gennaio, tra i primissimi del territorio, in questi 4 mesi ha ricevuto la visita di 524 utenti per i quali sono stati espletati 564 servizi. Un successo auspicato ma sicuramente inatteso riguardo ai numeri registrati. «Siamo soddisfatti, non c’è mai stata una giornata in cui non si è presentato nessuno. La popolazione continua ad apprezzare il servizio», commenta Marta Deidda, la facilitatrice digitale che gestisce lo sportello. Attivato grazie ad un finanziamento di 54 mila euro nel primo piano della biblioteca comunale per 30 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì (8.30 - 13.30) ed il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.30, il servizio «è una scommessa vinta», secondo l’assessore ai Servizi tecnologici Fabrizio Saba: «Visti i numeri, sembra centrare l’obiettivo di ridurre il divario digitale tra i domusnovesi, supportando i meno avvezzi alle pratiche telematiche». Sono soprattutto persone tra i 60 e gli 80 anni, ma ci sono anche quelle tra i 40 ed i 60, a presentarsi allo sportello: «I servizi più richiesti - rivela l’operatrice - sono l’attivazione della carta d’identità digitale per ottenere lo spid, l’utilizzo delle app per i servizi pubblici e sanitari e le pratiche d’accesso ai servizi erogati dal Comune».

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