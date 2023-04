I cittadini promuovono la qualità dell’aria: Cagliari prima in Italia 

Quasi un cagliaritano su due, ovvero il 48 per cento della popolazione residente in città, si è detto soddisfatto della qualità dell'aria che respira. Stando al sondaggio si tratta del miglior dato rilevato in Italia, visto che la media nazionale si attesta sul 30 per cento. Solo l'11 per cento la ritiene insufficiente. A giocare un ruolo di primo piano è il maestrale, vento piuttosto frequente a Cagliari e capace con la sua forza di spazzare via anche i tassi di inquinamento più preoccupanti dovuti alle polveri sottili.

Altro dato. Il 17% dei cagliaritani nota un peggioramento negli ultimi due anni, mentre il 65 non ha indicato alcuna differenza. Voto più, invece, sulla aree verdi urbane a disposizione dei cittadini: sei cagliaritani su 10 ha detto di essere pienamente soddisfatto della quantità di parchi, delle zone alberate, ei aiuole e giardini di quartiere.

Sono questi solo alcuni dei dati rilevati dalla nuova ricerca di Changes Unipol, realizzata ed elaborata da Ipsos, sul parere degli italiani sullo stato dell'arte delle città in materia di sostenibilità ambientale. Altra questione, la mobilità green. Cagliari resta indietro. Il sondaggio la mette tra le città con meno colonnine elettriche. A denunciare i ritardi è il 30% degli intervistati. L'ipotesi delle città a 30 km/h, poi, spacca quasi a metà la popolazione italiana . Meno critici del resto degli italiani per il livello di efficienza energetica. Negli ultimi tre anni il 27% ha eseguito specifici lavori di ristrutturazione. La riduzione dei bonus edilizi ha avuto un impatto sui propositi. (a. pi.)

