«I cittadini devono essere protagonisti dello sviluppo del territorio»  

Cittadini al centro dello sviluppo del territorio, dialogando con le istituzioni. Questo l’obiettivo del network di innovazione che intende facilitare il coinvolgimento della popolazione in tutte le fasi della progettazione pubblica, ascoltando le necessità del territorio attraverso un processo semplificato e innovativo.

Questo potrà avvenire attraverso una piattaforma digitale di partecipazione pubblica, eventi sul territorio e un futuro spazio fisico condiviso con tutti i portatori di interesse: è l’idea della Città Metropolitana, in collaborazione con numerosi partner tra cui il Crea UniCa, Centro Servizi per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università.

«Vogliamo creare uno spazio stabile di confronto con la cittadinanza in cui si formi l’immaginazione e la costruzione del futuro del territorio», ha sottolineato il consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca. LabMet vuole porsi come punto di riferimento: «La collaborazione con i nuovi partner faciliterà la divulgazione tecnica e scientifica con una chiave moderna e accessibile ad ogni target, puntando in particolare al coinvolgimento delle nuove generazioni», ha spiegato Isabella Ligia, responsabile del Servizio pianificazione strategica e LabMet della Città Metropolitana.

