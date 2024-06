«I cittadini chiedono pulizia e decoro» 

Massimo Zedda è tornato a Palazzo Bacaredda. Sono le 10,26 quando il sindaco di Cagliari varca il cancello di via Roma da primo cittadino. Per la terza volta nella vita, dopo le vittorie alle Comunali del 2011 e del 2016. «Adesso si fa sul serio», gli dice il giornalista di Videolina, Andrea Sechi. Lui, che nel frattempo per il troppo caldo ha abbandonato la giacca beige indossata insieme ai pantaloni scuri e alla camicia bianca, ride di gusto. E sta al gioco: «Sì, adesso si fa sul serio e bisogna dare risposte alla città».

L’esordio

Zedda racconta di mani strette, anche ieri mattina, nel percorso che lo ha portato in municipio. «Ci chiedono pulizia, decoro e immediate risposte». Da lì il richiamo del sindaco «al senso di responsabilità nel rispondere alle tante aspettative delle cittadine e dei cittadini». E sono stati 43.264 quelli che l’8 e 9 giugno che gli hanno dato la preferenza spingendolo oltre il muro del 60 per cento.

Primi incontri

Dopo i saluti agli uscieri e una voce fuori campo che gli urla «ti stavamo aspettando», Zedda sale al secondo piano del Comune. Entra nelle stanze, prima una, poi l’altra. Sono nuove strette di mano, abbracci e anche un po’ di emozione. Intanto lo raggiunge la commissaria Luisanna Marras (che di Zedda è stata assessora). I due vanno insieme nella stanza del sindaco, dove nel frattempo arriva pure il segretario generale Giantonio Sau. La foto è d’obbligo, anche se il passaggio di testimone, «con la consegna della cassa, avverrà nei prossimi giorni», sottolinea Zedda. All’ora del caffè, invece, c’è stata la riunione del sindaco con i dirigenti, in tarda mattinata il saluto di Zedda ai dipendenti di Palazzo Bacaredda (nei prossimi giorni il giro delle altre sedi comunali). «Ci attendono anche gli incontri istituzionali con le massime autorità cittadine». Dal prefetto al questore. E gli appuntamenti da programmare a stretto giro con i vertici delle forze dell’ordine.

L’agenda

Sui nuovi assessori, il sindaco chiuderebbe la partita entro fine mese. Ma la proclamazione dei consiglieri comunali è prevista per il 28 giugno, ragion per cui la prima convocazione dell’Assise civica, dove la Giunta esordirà, slitterà ai primi di luglio. Si ipotizzano i giorni 2 e 5. Zedda lo ribadisce: «Dobbiamo ridurre i tempi quanto più possibile per iniziare a lavorare». Il sindaco l’ha detto già a Pirri, dopo la proclamazione di avant’ieri: «Serve rimettere in moto le manutenzioni, bisogna garantire la pulizia, non c’è una programmazione di cultura e spettacoli per l’estate. Non dobbiamo perdere le risorse Ue, va organizzata la riapertura delle scuole, per citare le priorità».

La Giunta

Nominare gli assessori è ormai solo una questione di accordo tra sindaco e Pd. Il nodo riguarda un’unica casella ballerina: Zedda la rivendica come sua seconda scelta, seguendo il metodo Todde applicato in Regione. Ma pure i dem la vogliono per sé, in modo da arrivare a tre caselle, come le correnti interne che hanno eletto consiglieri. Il resto è definito: il sindaco sceglierà sicuramente un nome; due il Pd più la presidenza dell’Aula. Due pure i Progressisti. Un posto a testa per Avs, Sinistra futura e M5S.

I nomi

Anche sui nomi il quadro sembra abbastanza definito: Zedda punta su Mauro Coni, Maria Cristina Mancini, Barbara Argiolas e Maria Francesca Chiappe. Per i Progressisti sono in corsa Anna Puddu e Matteo Massa. Nel Pd, per la corrente Circolo Mandela-Fadda sono in pole Marco Benucci, Yuri Marcialis e Fabrizio Marcello; per l’area Schlein, ecco Davide Carta, Matteo Lecis Cocco Ortu e Jacopo Fiori; Rita Polo per gli indipendenti. Giulia Andreozzi è sicura con Avs; Michele Boero e Laura Stochino sono le scelte di Sinistra futura. Luisa Giua Marassi e Pino Calledda le opzioni di M5S.

