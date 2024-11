I cittadini chiedono aiuto per la Tari 

Ci sono a Carbonia due famiglie su dieci che hanno chiesto l’aiuto del Comune per affrontare i rincari della Tari. Sono state infatti 2.040 (su circa 12 mila contribuenti) le domande presentate due mesi fa da coloro che, sulla scorta del reddito Isee inferiore a 20 mila euro annui, hanno fatto istanza per vedersi sgravato in tutto o in parte il tributo relativo al servizio della nettezza urbana.

I ritocchi

La Tari 2024 recava ritocchi oscillanti dal 15 al 30 per cento (la casistica è varia) ed è per questo che l’amministrazione comunale mesi fa aveva deciso di stanziare una somma (non indifferente) di 200 mila euro proprio per venire incontro alle numerose famiglie in difficoltà. Gli uffici servizi sociali hanno iniziati subito l’esame ed è emerso che delle 2.040 richieste, circa 1600 sono accolte. Ma i 200 mila euro stanziati dal Comune riuscirà in un primo step a coprire le necessità di poco meno di 850 domande. Le altre 750 verranno probabilmente (ma tutto dipenderà dalle decisioni della Giunta nei prossimi mesi) soddisfatte in un secondo momento. Ma non c’è dubbio che le istanze per cui c’è la copertura adesso, si riferiscono a contesti familiari economicamente molto disagiati. A seconda dei casi la bolletta verrà interamente pagata dal Comune, in altri l’aliquota di contribuzione dell’ente andrà a decrescere. «Esiste un ragionamento in corso – afferma il vice sindaco Michele Stivaletta – che conferma come in questa materia dobbiamo sempre dimostrare la massima sensibilità e l’abbiamo fatto stanziando 200 mila euro: più di 800 famiglie sostenute è una somma considerevole». Il secondo step di aiuto potrebbe essere per certi versi legato a quanto il Comune riuscirà a incassare sul fronte dell’accertamento dell’evasione in quota Tari: nei mesi scorsi sono state rilevate 500 posizioni irregolari che potrebbero garantire un’entrata di mezzo milione.

La riflessione

Intanto i numeri relativi a quanti hanno chiesto sostegno innescano le riflessioni delle parti sociali. «Buona la scelta di prevedere un contributo – fa notare Giancarlo Cancedda dell’Adiconsum – ma purtroppo i numeri confermano che era facile prevedere che forse non sarebbe bastato anche perché si è scelto di porre un limite alto all’Isee: ora confidiamo che una prossima manovra permetta di dare intera copertura finanziaria». È l’auspicio anche dei referenti cittadini della Caritas: «Ci si aspettava questo riscontro – analizza Gianni Busia – perché è molto verosimile che chi abbia chiesto il contributo faccia parte anche dell’esercito di quanti chiedono aiuto alimentare». Un invito giunge anche da don Antonio Mura, responsabile diocesano per la Pastorale soiale, del lavoro, ecologia e giustizia sociale: «I costi sono aumentati non solo nel settore della nettezza urbana ma in ogni servizio infrastrutturale rivolto ai cittadini: occorre continuare a prestare attenzione alle sacche di difficoltà sociale».

