I cittadini al centro del progetto sui quartieri 

“La città partecipata” è il titolo dell’incontro che si terrà domani alle 17.30 allo spazio Palc di via Lombardia, angolo via Martiri della Libertà. Si parlerà del progetto Palc, frutto dell’unione tra la cooperativa Lariso e il Comune di Nuoro, che pone le periferie al centro impegnando con attività i residenti dei quartieri. Sarà un confronto per parlare di buone pratiche e prospettive locali, di processi partecipativi e di interazione tra istituzioni, imprese e cittadini. Un unico filo: migliorare la qualità della vita nei quartier. A parlarne ci sarà l’assessore ai Quartieri del Comune di Modena, Antonio Ferraresi, insieme a Francesco Licheri, coordinatore per l'ufficio di Piano del Comune di Nuoro. Moderna la giornalista Carlotta Lucato. «Si tratta di un confronto con altre realtà che promuovono azioni di smart city - dice Silvio Obinu di Lariso -. Sarà un momento di promozione e scambi, per aprire il dialogo anche verso nuovi progetti e servizi nei quartieri. È un pretesto, affinché si possa parlare di programmazione e progettazione nei rioni a favore delle comunità». Nel progetto presentato a Modena, analogo a quello di Nuoro, sono state presentate 115 proposte, all'insegna della sostenibilità e del coinvolgimento attivo dei cittadini. (g. pit.)

