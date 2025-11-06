VaiOnline
La commedia
I “Cinque secondi” che segnano lo sorprendente ritorno in sala di Paolo Virzì  

Rievocando la sobrietà dei suoi primi progetti, Paolo Virzì torna con “Cinque secondi”: pellicola costruita intorno alle dinamiche del senso di colpa, attraverso un percorso che, dalla solitudine, conduce lentamente verso la redenzione.

Trasferitosi a Villa Guelfi, una tenuta toscana antica e ormai decadente, l’avvocato Adriano Sereni si isola per prepararsi al processo che lo vede accusato della morte accidentale di sua figlia. A interrompere la sua quiete arriva un gruppo di giovani volenterosi, riunitisi per riqualificare abusivamente il terreno abbandonato adiacente alla proprietà. Sebbene inizialmente si mostri scostante nei loro confronti, Adriano rimane colpito dalla giovane Matilde, l’erede della villa, segnata da un passato burrascoso. L’entusiasmo dei ragazzi e la loro voglia di cambiamento leniranno a poco a poco le sue ferite, preparandolo ad affrontare il dilemma morale che lo opprime.

Il ritorno di Virzì a un cinema meno sensazionalistico e più attento alle urgenze narrative lo riporta a una dimensione intima e sommessa, in cui lo spettatore può empatizzare più direttamente coi personaggi e le loro vicende. Al netto di alcuni passaggi nella scrittura forse un po’ troppo artefatti e inverosimili, la trama procede con ritmo lento ma costante, definendo in modo chiaro e coerente i suoi punti cardine. Come fulcro del racconto, Valerio Mastandrea convince soprattutto per la capacità di celare l’eco dei sentimenti dietro la maschera del controllo e dell’imperturbabilità. Un risultato complessivamente riuscito, che, pur con qualche imperfezione, testimonia un Virzì finalmente tornato a imboccare la strada giusta. (g. s.)

