I cinque scialpinisti morti congelati 

AOSTA. Annientati dal vento gelido che spazzava la neve a quasi 200 all’ora: un allenamento da finire in giornata è diventato un incubo fatale per sei scialpinisti svizzeri tra i 21 e i 58 anni. Cinque sono stati recuperati morti domenica notte a 3.500 metri, l’ultimo ieri sera era ancora introvabile.

I corpi erano in territorio elvetico, sul colle della Tete Blanche. Sparpagliati, proprio all’inizio della discesa del loro itinerario che da Zermatt, ai piedi del Cervino svizzero, porta alla località di Arolla. Come se - racconta Anjan Truffer, capo del soccorso dell’Air Zermatt - durante la bufera di sabato fosse scattato il panico. I cinque hanno cercato di scavare un riparo nella coltre bianca, ma non è servito. «Sono morti congelati in quota, disorientati». Non è bastata l’imponente macchina dei soccorsi: oltre 35 persone e 11 elicotteri pronti a decollare in ogni momento. Per oltre 24 ore la tormenta ha rallentato le ricerche, mentre i cinque scialpinisti, stremati, pian piano perdevano i sensi. «Tutto è stato fatto» ma «talvolta dobbiamo inchinarci alla natura», ha detto in conferenza stampa Christian Varone, comandante della polizia cantonale del Vallese.

La tragedia a 600 metri in linea d’aria dal confine con l'Italia, con la Valle d'Aosta. Un consigliere comunale di 30 anni in carica da appena un paio di settimane nel comune di Vex, due suoi fratelli, lo zio, il cugino - tutti del Vallese - e un’amica di Friburgo. Sulle tracce della mitica “Patrouille des glaciers”, gara di scialpinismo che si corre ad aprile, pensavano di finire presto quei 2.000 metri di salita. Un familiare alle 16 di sabato ha dato l’allarme. Meno di un’ora e mezza dopo, uno dei dispersi è riuscito a chiamare i soccorsi. Alle 18.20 parte da Zermatt una squadra di ricerca a piedi, che però a 3.000 metri di quota deve fare dietrofront. Ieri verso le 19 una squadra svizzera raggiunge il colle della Tete Blanche: alle 21.20 la scoperta dei cinque corpi. Resta la «speranza» di trovare ancora in vita il disperso, ma serve essere «realisti», ha detto Varone.

