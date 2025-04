I cinque giorni della Torres 

Sassari. Gli ultimi due turni della stagione regolare di Serie C si giocheranno in cinque giorni. La decisione presa dalla Ficg dopo la morte di Papa Francesco di rinviare tutte le partite in programma ieri ha fatto slittare a domani la sfida del “Vanni Sanna” fra Torres e Carpi valida per il penultimo turno, originariamente previsto per la Pasquetta.

Orario e ospiti

Cambia anche l’orario, non più le 15 (come in origine) ma le 18, e questo sarà penalizzante per i tanti tifosi che lavorano. Per quanto riguarda la società emiliana, costretta a restare tre giorni in Sardegna, il club sassarese le sta dando una mano col supporto logistico, campo di allenamento anzitutto, servizio navetta campo-hotel andata e ritorno, alloggio per la tifoseria ospite, lavanderia e altri aspetti.

Ultima giornata

Nessun effetto invece sulla chiusura del campionato, che resta fissata per domenica e vedrà i rossoblù impegnati sul campo della Lucchese. La squadra sassarese si allenerà oggi e dovrà inevitabilmente modificare la tabella delle sedute settimanali. I due impegni ravvicinati consigliano anche un’adeguata distribuzione di energie.

Turnover

Probabile quindi che il tecnico Alfonso Greco faccia ampio ricorso agli uomini della panchina e cerchi di spalmare i minutaggi dei giocatori impiegati in modo da evitare problemi muscolari da affaticamento che potrebbero influire poi sui playoff. Gli spareggi per la Serie B inizieranno subito e il turno nazionale, che vedrà impegnate le squadre terze classificate nei tre gironi di C (tra loro quasi certamente la Torres), partirà due domeniche dopo, l’11 maggio.

La scelta è tra l’utilizzare una delle due partite contro Carpi o Lucchese come prova generale e quindi schierare soltanto in una gara la formazione che potrebbe giocare negli spareggi promozione, oppure il mescolare un po’ le carte e proporre due formazioni inedite, badando comunque all’equilibrio tattico e quindi ai ruoli.

Naturalmente anche il minutaggio dei cambi può essere dilatato per fare rifiatare qualcuno dei rossoblù schierati inizialmente.

I disponibili

Se per centrocampo e attacco l’abbondanza consente di avere due giocatori per ruolo tra esterni, mediani, trequartisti, seconde punte e centravanti, in difesa i calciatori sono cinque: Antonelli, Dametto, Idda, Fabriani e Mercadante. Non va dimenticato comunque che Zambataro può adattarsi a fare il braccetto a sinistra (ruolo che predilige) o a destra. In altre parole, il tecnico Greco può contare su ben 20 giocatori per le due partite ravvicinate.

