I cinque del Premio Strega «È una festa del popolo» 

Sì, è un po’ stancante, perché da una città all’altra senza sosta, lo Strega tour è anche una prova di fatica. Cionondimeno, osserva Andrea Bajani, incontrare i propri lettori è una festa di popolo, e in tempi di violenza diffusa «un atto di resistenza e civiltà». Insieme con Paolo Nori e Nadia Terranova, gli altri due dei cinque finalisti del Premio Strega, che per la prima volta nella sua storia, ha fatto tappa in Sardegna, ieri a Quartu Sant’Elena, lo scrittore romano è ben felice di dialogare con il pubblico che affolla numeroso l’ex Caserma dei carabinieri. Per Bajani, che con “L’anniversario“ (Feltrinelli) ha già vinto il Premio Strega Giovani, conoscere da vicino i propri lettori è uno degli aspetti più belli del viaggio che dalla Polonia li ha portati in Sardegna, e nei prossimi giorni in altre città italiane per far conoscere i loro romanzi. L’altro aspetto, anche più significativo, è opporre «la complessità della letteratura alla ottusa semplicità della guerra».

Gli autori

Nel corso della serata, rinfrescata da una pioggia pomeridiana e dal brio di Fabio Canino, noto volto televisivo, i tre finalisti hanno raccontato genesi, trama e antefatti dei propri romanzi. A un messaggio video, invece, hanno affidato il proprio saluto gli altri due autori della cinquina: Michele Ruol con “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia”, Terra Rossa (storia di un lutto), ed Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare“, Rizzoli (sul rapporto dell’autrice con il vecchio padre).

La serata

Organizzato 011solution in collaborazione con ArgoNautilus, il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena e il contributo della Fondazione Quartu Cultura, l’evento è stato aperto da cinque liceali di Cagliari, che fanno parte della giuria del Premio Strega Giovani. Incalzati dalle domande di Canino, gli autori hanno tracciato la mappa delle loro storie, e letto alcuni brani. In comune tutte le opere custodiscono tracce autobiografiche all’interno di un personale approccio narrativo. Cosi nel suo “Chiudo la porta e urlo” (Mondadori), Nori «parla di stupidità, di morte e di un poeta, Raffaello Baldini”, e nel disegnare la parabola del poeta di Sant’Arcangelo di Romagna, redattore di “Panorama“ e morto vent’anni fa, parla anche di sé, della propria “bastiancontrarite”. Del fatto che l’arte, cita Nori, ha il potere di rendere «visibile il visibile», ovvero di rendere meno scontato ciò che è sotto gli occhi. Un obiettivo seguito anche da Terranova che in “Quello che so di te“ (Guanda), dà voce alla bisnonna Venera, restituendo memoria a una storia famigliare taciuta. Venera aveva trentasette anni quando nel marzo 1928 varcò la soglia del Mandalari, il manicomio di Messina, con una diagnosi di “psicosi istero-nevrastenica”. Sulla possibilità di sottrarsi a una famiglia disfunzionale, in cui violenza e sottomissione concorrono nel creare dolore e distruzione, si costruisce il libro di Bajani, considerato il favorito. Soccombere non è un destino obbligato, ci si può salvare anche dai propri genitori.

