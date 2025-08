I cinquantenni salvano la festa della patrona Santa Chiara 

San Gavino si prepara a festeggiare la sua patrona, Santa Chiara, con rinnovato entusiasmo grazie al lavoro dell’omonimo comitato formato quest’anno dai nati nel 1975 – che ha preso in mano le redini dell’organizzazione – e da altri volontari e associazioni come la Pro Loco. «Dopo aver letto nel foglietto settimanale della chiesa che il vecchio comitato si era dimesso, una parte dei ragazzi del ‘75 ha preso la situazione in mano e si è offerto di organizzare il tutto – racconta Emanuela Atzeni, una delle volontarie –. Ci siamo messi in gioco spartendoci i compiti e ognuno, con tanto entusiasmo, ha lavorato sodo. Speriamo di offrire al paese una bella festa. Ce la stiamo mettendo tutta». Sulla stessa linea l’assessore alla cultura Riccardo Pinna, classe 1975: «In occasione di questa festa San Gavino riscopre la forza della comunità e della coesione. Per la prima volta nella nostra storia, scendono in campo le leve, e i nati nel 1975 hanno scelto di farsi carico dell’impegno, affiancati dalla Chiesa, dal Comune e da alcuni storici componenti dei comitati e da qualche generoso del ‘74. L’auspicio è che questa esperienza possa essere un esempio per i cinquantenni futuri». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA