I cinquantenni protagonisti di una rimpatriata 

Nel 1973 nel Comune di Settimo furono registrate duecento nascite. Tantissime ma poi i tempi sono radicalmente cambiati. Moltissimi cinquantenni si sono ritrovati per festeggiare il mezzo secolo di vita. Un incontro cordialissimo, fatto di tantissimi ricordi dato che in molti non si vedevano da tempo. Qualcuno è rientrato anche da fuori per non mancare all’atteso appuntamento. Uomini e donne, mariti e mogli, anche con i figli, tutti assieme per partecipare a una giornata indimenticabile.

L’incontro è iniziato con la commemorazione dei nati del 1973 che non ci sono più. Tanta la commozione, poi la messa celebrata dal parroco don Giuseppe Orrù che ha concluso con i suoi auguri personali. Infine il pranzo a base di arrosto, pesce, bottiglie di vino e di spumante. Tutti assieme, sino alla sera. Una classe, quella del '73, molto numerosa che si è riunita per l'evento all'insegna dei ricordi, delle emozioni e dell’allegria. Con l'augurio di ritrovarsi ancora tutti assieme per celebrare i sessant’anni di vita.

La festa è stata anche l'occasione per una raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità di Settimo. Un gesto di solidarietà, simbolo dell’attaccamento della classe del '73 verso i concittadini. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA