I cinquantenni abbelliscono la scalinata 

La leva del 1974 abbellisce la gradinata che unisce via Cadorna a via Roma. Tra qualche giorno Lanusei si sveglierà con una decorazione molto particolare, che però, per il momento, resta top secret.

Nei giorni scorsi, un nucleo della leva, che nel suo complesso conta circa 120 persone, ha iniziato a ripulire a fondo la gradinata.

Tempo permettendo, realizzerà un disegno rappresentativo della cittadina, dei suoi usi e delle sue tradizioni. Nell’arco di una settimana, il regalo alla cittadina dovrebbe essere completato.

È una tradizione per la comunità che ogni leva, al compimento del cinquantesimo anno, o al passaggio da un decennio a un altro, regali un’opera o dedichi del tempo alla cittadina.

Altre leve, nel corso degli anni, hanno regalato qualcosa per il bosco, hanno sistemato dei punti panoramici, gli ingressi e realizzato murales.

