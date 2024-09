I cinquant’anni del gruppo folk Abbafrida 

Una festa autentica, scandita da suoni e racconti di un’attività culturale lunga mezzo secolo. Arzana ha celebrato cinquant’anni del gruppo folk Abbafrida con una festa di comunità cominciata al mattino in Comune e culminata con le danze sotto le stelle di piazza Roma. In aula consiliare il gruppo, guidato dal presidente Sandro Arra e alla presenza anche di alcuni fondatori, è stato accolto dal sindaco, Angelo Stochino, che ha aperto la cerimonia di presentazione di un volume che raccoglie i migliori scatti di mezzo secolo di uscite. «Per me - ha detto il primo cittadino - è motivo di felicità e orgoglio celebrare il cinquantesimo della fondazione del gruppo folk. La forza di volontà dei componenti del gruppo, il loro spirito di sacrificio più volte dimostrato come in occasione dell’evento Itaca 2023 che li vide apparire dopo tre ore di viaggio e una giornata di esibizioni iniziata alle prime luci dell’alba in quel di Busachi, rappresentano per me l’animo vero e storico della nostra comunità, sempre presenti con i loro abiti colorati e i loro volti sorridenti e fieri. Sono gli ambasciatori di Arzana nel mondo». L’epilogo in piazza Roma è stato curato dall’artista-presentatore Giuliano Marongiu. Che, a margine dell'evento, ha sottolineato: «L’ospitalità degli arzanesi è commovente». (ro. se.)

