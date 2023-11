I cinghiali sfuggono alla campagna di abbattimenti 

Lo scorso 7 novembre si sarebbe dovuta svolgere, nell’isola di Spargi, la terza giornata della campagna 2023 di eradicazione degli ibridi di cinghiale, oraganizzata dal Parco Nazionale, lì stimati in un’ottantina di esemplari ma a causa del maltempo è stata rinviata. Il fatto però è che, nelle due giornate precedenti, il numero degli abbattimenti degli ungulati sia stato pari a zero. «Abbiamo provato anche a pasturare ma con scarsi risultati. Si sono spostati all’interno dell’isola», afferma il direttore del Parco, Giulio Plastina. E questo contrariamente a quanto accadeva durante la stagione estiva quando numerosi circolavano tra i bagnanti alla ricerca di cibo, così come documentato da foto e filmati. «Ci siamo resi conto che viene male, con questo metodo, procedere con gli abbattimenti» (il metodo è quello delle poste con le carabine da parte dei selecontrollori); «per cui, considerato che il centro dell’isola è privo di strade e sentieri praticabili, dobbiamo pensare ad una modalità diversa». Rimangono tuttavia le date fissate fino al 24 novembre. Da Spargi, venerdì 10 novembre, i selecontrollori si sono spostati a Caprera ma anche qui, dove la presenza degli ibridi è considerevole ed è dotata di strade e sentieri, i risultati non sono stati particolarmente positivi: con 16 postazioni attivate ne sono stati abbattuti solamente tre. Martedì si procederà nell’isola di Maddalena, e poi, una volta la settimana, alternativamente. Si stima che il numero di cinghiali superi ampiamente il migliaio, con ripercussioni negative sulla fauna e sulla flora e potenziali pericoli per le persone.

