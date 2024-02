«I cinghiali “evadono” dalla pineta e vanno a scuola» 

INVIATO

Sinnai. Erano diventati una delle attrazioni della pineta di Sinnai: difficile resistere alla tentazione di accarezzare quei cinghialetti che sembravano non temere minimamente l’uomo. Solo che, nel frattempo, quegli animali sono cresciuti, si sono moltiplicati. E, soprattutto, hanno scoperto che è facile trovare cibo anche fuori dalla pineta. «Ormai», racconta Ignazio Testa, della fioreria Mondo Verde, «di notte sono una presenza quasi costante in via Caravaggio». Cioè, nella zona dell’istituto comprensivo numero 2. «Sono otto, nove», riprende Testa, «con alcuni adulti e diversi cuccioli». «Così», interviene la moglie Bonaria Atzeni, «ci siamo abituati: faccio sempre una passeggiata la mattina presto e li vedo. Paura? No, non si avvicinano ma io sto all’erta, pronta a lanciare qualche pietra se mi sentissi in pericolo».

La situazione

Un approccio “normale” nel quartiere a ridosso della pineta. «Quando passeggio con mie figlie o con il cane», chiarisce Francesca Pusceddu, dietro il banco del bar “Wake & bake”, «sono un po’ preoccupata. Certo, apparentemente sono animali mansueti. Ma, se una madre è con i propri cuccioli, il suo comportamento è imprevedibile». I frequentatori della pineta sono abituati da tanti anni a vedere cinghiali in giro tra gli alberi. «Adesso», aggiunge Pusceddu, «sono arrivati anche nella zona della vecchia piscina. Non solo. «In 16 anni che sono qui», svela Giorgio Cafasso del “Parco bar”, «non era mai accaduto che si spingessero sino a via Caravaggio».

I pericoli

Ma davvero questo rappresenta un problema? In fondo, rispetto ai cinghiali che terrorizzano le periferie di Roma, questi sembrano mansueti, abituati alla presenza dell’uomo. Ma non tutti si fidano: c’è chi racconta di aggressioni ai danni di un cane. Addirittura, è girata anche la voce di uomo finito nel mirino degli animali. «Da quello che si racconta», puntualizza Cafasso, «quell’uomo si sarebbe avvicinato troppo e di scatto, spaventando gli animali». Una conferma arriva, all’interno della pineta, da Nicola Zucca che gestisce “La casermetta”. «Io», dice, «preferisco non avvicinarmi mai. Solo che sono loro a venire verso di me quando vedono che apro il cofano dell’auto. Evidentemente sono alla ricerca di cibo».

I racconti

In fondo, gli incontri ravvicinati del terzo tipo ruotano proprio intorno al cibo. I cinghiali hanno capito che dove ci sono esseri umani, spesso c’è anche roba da mangiare (nonostante il cartello, all’ingresso della pineta, che vieta di dare cibo “agli animali selvatici e ai cinghiali”). «Addirittura», conferma Ernesto Paderi, idraulico in pensione che si gode la giornata tiepida insieme alla moglie nei tavolini della Casermetta, «hanno scoperto che ci sono persone che portano il mangime ai gatti e vanno a rubarlo. In passato», prosegue, «c’era un uomo che, all’alba, arrivava con il cibo per loro. I cinghiali, puntuali, si facevano trovare all’ora in cui il loro benefattore si presentava».

La leggenda

Quell’uomo non è l’unico che sembra avere a cuore il benessere degli animali. «Sino a qualche tempo fa», racconta Roberta Cocco, una residente seduta all’ingresso del parco, «c’era una donna che tutte le sere metteva cibo per i cinghiali. Non lo fa più perché si è fatta male». Interviene un’amica («No, niente nome») che racconta una storia che puzza tanto di leggenda. «Si è fatta male», aggiunge, «proprio mentre dava da mangiare ai cinghiali. Sapete che gli animali l’hanno circondata per proteggerla e sono andati via solo quando sono stati spaventati dall’arrivo dell’ambulanza?».

RIPRODUZIONE RISERVATA