«I cinghiali creano pericoli nelle strade» 

Emergenza cinghiali tra Sant’Antioco e Carbonia. Si moltiplicano gli avvistamenti e gli incidenti su diverse strade sulcitane.

Sant’Antioco. L’allarme arriva dai residenti in case di campagna ma anche dai turisti. Negli ultimi tempi sono aumentati anche gli incidenti stradali provocati dall’improvviso attraversamento della strada da parte di enormi esemplari, spesso madri con cuccioli al seguito o nelle vicinanze. «Non sono riuscito a frenare per tempo - ha detto Corrado Martinelli, noto ristoratore locale - rientravo a casa dopo il lavoro e, in piena notte, ho colpito un cinghiale che mi ha attraversato la strada all’improvviso. Danni considerevoli e naturalmente, il cinghiale morto sul colpo». Non è molto diversa la storia raccontata da Biagio Cardias che nell’urto, ha ammazzato 4 esemplari, la madre e tre cinghialetti al seguito. «Stavamo percorrendo la strada da Maladroxia a Coa Quaddus in automobile con la mia fidanzata e all’improvviso il colpo e naturalmente la paura, prima di rendermi effettivamente conto di cosa fosse capitato. Mi domando a chi dovrei chiedere i danni, visto che l’auto è distrutta».

Il forte incremento della popolazione dei cinghiali è un dato di cui è a conoscenza anche la stazione della Forestale i cui agenti, spesso, si sono imbattuti in persone protagoniste di azioni di bracconaggio, anche con l’utilizzo di lacci e trappole. «Lo sappiamo e l’abbiamo più volte segnalato - dice il sindaco Ignazio Locci - occorre che la Provincia, che ha le competenze in materia di attività venatoria, metta in campo un serio piano di controllo della popolazione del cinghiale come già fatto in altre province sarde. La procedura è complessa e richiede diversi pareri, sia da parte dell’assessorato all’Ambiente sia dell’Ispra, ma si può fare e ci sarebbe la collaborazione dei cacciatori che sono strategici nell’attuazione di un piano di questo tipo». «Nel nostro Comune – prosegue il sindaco - l’autogestita di caccia da alcuni anni ha messo in campo una terza compagnia di caccia grossa, proprio perché si sente la necessità di un controllo del fenomeno. Siamo convinti che non ci siano alternative all’abbattimento controllato da parte dei cacciatori, opportunamente formati e autorizzati». Su tutte le furie anche agricoltori e proprietari terrieri. «Stanno distruggendo tutto - ha detto Giorgio Lusci - non possiamo più coltivare niente perché il solo passaggio determina la distruzione del raccolto. Sono in tantissimi, spesso abbiamo anche paura. Coi figli al seguito, il cinghiale diventa un killer di sicuro, bisogna assolutamente intervenire».

Carbonia. Il branco si aggirava ai margini del bosco ed è arrivato sino ai giardini delle abitazioni, generando non poca preoccupazione fra i residenti. È di nuovo emergenza cinghiali a Carbonia a distanza di diverse settimane dalle precedenti segnalazioni. Ieri all’alba l’ha sperimentato una famiglia del rione di Costa Medau Becciu, zona nord della città, ai piedi di monte Leone e della folta pineta che la caratterizza. Ad accorgersi della presenza è stato un pensionato di 70 anni, Giuseppe Piras: «Verso le 6.30 ho portato il cane a fare due passi fra il mio giardino e l’inizio del bosco e ho notato il branco di cinghiali, con alcuni cuccioli che seguivano la madre, aggirarsi a una decina di metri dalla mia abitazione: ho urlato, si sono spaventati e sono spariti ma questa scena sta diventando abituale». La presenza di cinghiali ai margini del centro urbano è frequente nella fascia collinare e boschiva che cinge la parte nord, est e sud della città. Il Comune un mese fa ha dovuto inoltrare una segnalazione formale al Corpo Forestale per la valutazione degli interventi da mettere in atto.

