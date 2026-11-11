I cinghiali chiudono l’Ortobene 

Non è soltanto una questione di prati rovinati e aiuole devastate. La presenza sempre più frequente dei cinghiali a Nuoro è diventata un problema di sicurezza. E mentre continuano le segnalazioni, dagli spazi verdi della rotonda all’ingresso di Nuoro fino al prato della camera mortuaria dell’ospedale San Francesco (l’ultimo ieri), a viale Don Bosco, il Comune passa agli interventi programmati sul monte Ortobene. Dal 24 novembre e fino a gennaio, ogni martedì dalle 16 alle 22 sarà vietato l’accesso ai sentieri, alle piste forestali e alle strade sterrate interessate dalle operazioni di controllo dei cinghiali. È la novità dell’ordinanza firmata dal sindaco Emiliano Fenu nell’ambito del Piano provinciale di gestione e controllo della specie.

Ortobene, chiusi i sentieri

Il divieto riguarderà le persone non autorizzate e scatterà esclusivamente nelle giornate in cui saranno effettivamente svolte le operazioni. Gli interventi prevedono infatti l’utilizzo di armi da fuoco da parte di operatori abilitati. Resteranno normalmente percorribili le strade asfaltate, salvo eventuali limitazioni temporanee per motivi di sicurezza. Sarà inoltre garantito l’accesso alle abitazioni, ai fondi privati e alle attività presenti sul monte. Le operazioni saranno sospese dal 20 dicembre al 6 gennaio compresi e in caso di allerta meteorologica con codice rosso. Per escursionisti e frequentatori abituali dell’Ortobene, dunque, attenzione al martedì pomeriggio: durante gli interventi alcuni percorsi non saranno accessibili. Ma già l’abbattimento fa insorgere molti che parlano di attività non possibile nella Zps.

«Presto catture in città»

L’assessora Mariangela Crabolu chiarisce che il provvedimento rappresenta il primo passaggio concreto nell’attuazione del Piano provinciale, mentre Nuoro sta già preparando la redazione di un piano comunale. «Si parte dalle oasi. Stiamo disponendo tutto per intervenire anche nelle aree urbane, affidando prima di tutto un incarico a un tecnico faunistico che dovrà redigere un piano specifico». Un intervento che richiede uno studio particolare: «Trattare un’area urbana è diverso che intervenire in campagna. I percorsi operativi sono differenti e serve una mappatura delle zone limitrofe ai centri abitati». L’obiettivo è individuare le aree maggiormente interessate dalla presenza degli animali e programmare interventi mirati. Tra palazzi, vie e giardini, non si potrà ovviamente partire con un abbattimento diretto: tra le possibilità allo studio anche la cattura dei cinghiali e il successivo abbattimento.

Chi interviene

Le operazioni sull’Ortobene saranno affidate a coadiutori, cacciatori che hanno frequentato corsi specialistici e conseguito un’apposita abilitazione. Gli interventi saranno organizzati e coordinati nell’ambito del Piano provinciale. Quanto alla destinazione delle carni, Crabolu spiega «saranno destinate all’autoconsumo dei coadiutori, con vincoli molto stringenti»

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