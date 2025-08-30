I cinghiali al ballo in piazza 

Era una serata di festa, quella di venerdì. Nel centro della borgata marina di San Giovanni di Sinis balli sardi e musica per intrattenere turisti e vacanzieri, peccato che all’improvviso intorno alle 23 siano comparsi pure i cinghiali. Un’invasione senza precedenti, nonostante la presenza di tante persone e la musica ad alto volume. E sono stati momenti concitati fra chi è scappato spaventato e chi ha cercato di allontanare gli animali che però non si sono fatti intimidire. Anzi, i cinghiali hanno continuato a cercare cibo, rompendo le buste dei rifiuti indifferenziati abbandonate nei cestini per la carta. Poco dopo immondizia sparsa ovunque. Una brutta sorpresa ieri mattina per gli addetti alla raccolta dei rifiuti. E intanto il Comune di Cabras corre ai ripari, sono state installate alcune foto trappole.

L’invasione

Ormai la presenza dei cinghiali è un’emergenza. La notte gli animali si avvicinano ai cestini dei rifiuti in cerca di cibo, di giorno invece creano problemi a chi passeggia nel litorale, scavano nelle aiuole e danneggiano gli ingressi delle abitazioni. E rappresentano una calamità anche nelle campagne circostanti: quest’anno non si contano i quintali di angurie e meloni che gli agricoltori sono stati costretti a buttare. L'azione di contenimento con l’abbattimento controllato, messa in atto tempo dalla Provincia in collaborazione con Forestas, Corpo forestale, Asl e Ispra è ormai svanito.

Il Comune

Il sindaco Andrea Abis conosce bene il problema ma interviene in maniera forte contro i residenti della borgata. «Sono loro il vero problema, non i cinghiali - sbotta il primo cittadino - Se chi abita a San Giovanni di Sinis continua a utilizzare le piccole isole ecologiche in maniera sbagliata succede questo scempio. I cinghiali vanno dove c’è abbondanza di cibo, sono abitudinari, si spostano in gruppo dove sanno che possono mangiare. Perché le persone non rispettano le regole? Perché i rifiuti non vengono differenziati? Sono i residenti che creano questa situazione e non si dica che il Comune non interviene». L’amministrazione sta valutando di eliminare le isole ecologiche. «Gli operatori non sono autorizzati a toccare con le mani i rifiuti sparsi ovunque – aggiunge Abis – Grazie agli abbattimenti controllati il numero degli esemplari era diminuito fortemente ma ora siamo punto e a capo. Ci sono cinghiali che arrivano anche da lontano. In autunno faremo un nuovo monitoraggio per intervenire nuovamente, adesso non è possibile per la mole di turisti e residenti». Infine il sindaco ricorda che «il Comune ha installato diverse foto trappole in varie zone del Sinis, queste brutte abitudini presto avranno un prezzo da pagare. Per l'ennesima volta chiedo a tutti i residenti di non utilizzare i bidoni per smaltire i rifiuti domestici».

RIPRODUZIONE RISERVATA