I cimiteri dei barchini utilizzati dai migranti 

Teulada. Accatastati, sgangherati, scrostati dal sole e dalla pioggia, le prue arabe impennate a puntare inutilmente il cielo, a bordo ancora qualche tanica vuota: benvenuti nei cimiteri dei barchini, i depositi comunali dei paesi costieri del Sud Sardegna dove gli arrivi di migranti sono una consuetudine. Ogni volta la procedura scatta con automatismo da routine: dopo i primi soccorsi, le identificazioni, l’accompagnamento al centro di accoglienza di Monastir, i carabinieri compilano un verbale di consegna e il barchino, sottoposto a sequestro giudiziario, viene affidato in custodia al Comune competente finché l’Ufficio delle Dogane non incarica una ditta di prelevare imbarcazioni e relativi motori fuoribordo per la rottamazione e lo smaltimento in discarica come rifiuti speciali. I ritiri, in media, sono uno all’anno, sempre che la gara d’appalto vada a buon fine. Altrimenti sindaci e operatori comunali si mettono l’anima in pace. E aspettano.

A Teulada, dove l’anno scorso gli sbarchi sono stati una decina, il deposito è nella zona artigianale lungo la Sp 70, vicino all’ecocentro e al vecchio palasport. A fare strada è l’assessore Ruggero Cossu (Lavori pubblici). Nel terreno recintato ci sono un cumulo di asfalto per le riparazioni stradali, un paio di ruspe, rifiuti raccolti dalle spiagge e da smaltire. E i barchini: sedici, la gran parte realizzati in legno sottile, qualcuno in vetroresina. Tempo fa fece scalpore la notizia che qualche traversata di migranti era stata effettuata su barche a vela lussuose: qui, niente del genere. Nessuno, da queste parti, crede che i migranti – per quanto disperati – salpino dall’Algeria su queste bagnarole: la convinzione generale è che viaggino su barche più grandi e che i barchini vengano messi in acqua solo in prossimità delle nostre coste. «Arrivano con i serbatoi ancora pieni». Su uno degli scafi tinteggiati d’azzurro, tracciata con vernice bianca su una fiancata, la scritta del luogo di approdo: “Tuerredda”. Un altro ha una targa in arabo.

«Siamo noi – racconta il sindaco Angelo Milia – a recuperare i barchini là dove vengono abbandonati al momento dello sbarco, non sempre in luoghi facili da raggiungere. A volte, se sono in grado di navigare, li trainiamo fino al porto». Il Comune viene rimborsato dei costi di trasporto e custodia? «No, anche perché parliamo di costi non misurabili: il deposito è un terreno comunale, bello grande, e utilizziamo mezzi nostri. Nei venti mesi da che sono sindaco non è mai capitato di dover ricorrere a ditte esterne».

A Domus de Maria, dove l’anno scorso si sono registrati sei approdi, si regolano in un altro modo: «A ogni sbarco – spiega la sindaca Concetta Spada – il Comune conferisce un incarico all’associazione di Protezione civile a mare del paese per il recupero del barchino, vigilando su eventuali sversamenti di carburante, e per il trasporto al deposito comunale». Cioè un terreno lungo via Dante Alighieri, accanto al campo sportivo. I barchini sono dieci. In un capanno, i motori: marca Yamaha, 60 cavalli. Saranno rottamati anche quelli. La sindaca scorre l’elenco delle giacenze elaborato dal comandante della Polizia municipale, Thomas Zanda: «I barchini più antichi che abbiamo in custodia sono due arrivati nel 2017; non so perché non siano stati ancora ritirati, l’ultima volta che è arrivata una ditta è stato l’anno scorso». Ma in che condizioni di salute arrivano, i migranti? «Qualche anno fa erano tutti molto provati», riflette Spada, medico di famiglia e a lungo ufficiale sanitario, oltre che sindaca. E ultimamente? «Meno. Noi in ogni caso facciamo la nostra parte». Che comprende un minimo di accoglienza a chi sbarca: «D’estate, finché non arriva il pullman che li porta a Monastir, li teniamo all’ombra e, grazie a convenzioni con i negozi del paese, offriamo a ciascuno una bottiglia d’acqua e un panino. Ovviamente, visto che sono musulmani, niente che derivi dal maiale: di solito pollo o formaggio».

