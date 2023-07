I chioschi lievitano, al Tar sarà battaglia 

Chioschi sempre più grandi, con sempre più ombrelloni e servizi per i bagnanti. Le concessioni lievitano a vista d’occhio e ormai è guerra aperta tra i clienti dei beach club e gli amanti della spiaggia libera. I Comuni stanno in mezzo e corrono ai ripari, negando i permessi per ulteriori ampliamenti e spostamenti delle concessioni sempre più vicino al bagnasciuga. Gli operatori balneari allora si rivolgono a Tar e alla Regione in un braccio di ferro che addirittura vede udienze del Tar fissate a cavallo di Ferragosto.

Tutti al Tar

A Capriccioli, nel cuore della Costa Smeralda, c’è stata una sommossa dopo il posizionamento delle boe per una corsia di lancio destinata alle imbarcazioni (con annesso divieto di balneazione), stesso discorso per passerelle e pontili comparsi in una insenatura a ridosso di Cala Bitta, sempre nel litorale di Arzachena. Il business dei super chioschi è quello di accogliere i turisti che arrivano in spiaggia con il tender, clienti che pagano ma chiedono aree attrezzate e possibilmente usufruibili in via esclusiva (anche se il concetto di spiaggia privata è illegale).

E la guerra dei chioschi sta finendo davanti ai giudici amministrativi, perché i comuni galluresi ( pressati da proteste e da petizioni) ora stanno frenando sulle richieste di ampliamento e ristrutturazione e le società proprietarie o di gestione impugnano davanti al Tar i dinieghi. La Sardegna Resorts srl (società controllata dalle holdilg del Qatar) proprietaria degli hotel storici della Costa Smeralda ha ottenuto dal Tar la sospensiva di un diniego per l’ampliamento di un super chiosco nella spiaggia di Li Itriceddi. Anche la società Blu Hotel Spa, almeno per ora, sta vincendo la battaglia legale che riguarda la traslazione di una concessione demaniale. Il dato interessante è l’incremento del contenzioso amministrativo. I comuni costieri galluresi hanno non poche difficoltà a pianificare, anche quelli, come succede ad Arzachena, che hanno il Pul (Piano di utilizzo dei litorali). L’avvocato Stefano Forgiarini, legale dell’amministrazione arzachenese, sta seguendo sei ricorsi tutti per concessioni demaniali.

«Spiagge oltre i limiti»

Rino Cudoni, ex presidente del Consiglio comunale di Arzachena, attualmente consigliere di minoranza, avvocato, segue la tematica da anni e nei giorni scorsi è ritornato sulla questione in aula: «I comuni costieri galluresi devono fare delle scelte di fondo. Sapendo che le spiagge sono già a rischio per la pressione antropica. Il caso di Arzachena è emblematico. Servono regole certe ed efficaci anche per favorire l’inclusività delle spiagge».

RIPRODUZIONE RISERVATA