I chioschi giocano d’anticipo 

Lungo i 43 chilometri di costa da Baunei a Tertenia sventolano speranze e covano malumori. Ma i proprietari dei chioschi sul mare tengono la barra dritta e, sebbene la legge Bolkestein sia un tarlo che corrode anche la fiducia più smisurata, qualcuno solleva già la serranda per offrire un servizio a residenti e turisti. L’antipasto d’estate sulla costa è servito a scaglioni. A Orrì, spiaggia più estesa di Tortolì, già soffia aria di primavera inoltrata, negli altri paesi gli operatori stanno dando gli ultimi ritocchi di vernice alle strutture così da accogliere gli ospiti con una rinnovata veste. «Non siamo portati a fare nuovi investimenti fino a che non sappiamo di che morte morire». Lo dice a chiare lettere, Paolo Rigato, titolare del chiosco La Duna di Foxi Manna, nella marina di Sarrala, a Tertenia, che aprirà a metà aprile.

In bilico

Che l’equilibrio del settore sia in bilico lo conferma anche Claudia Comida, presidente regionale del Sindacato dei balneari e titolare del ristorante La Capannina, ad Arbatax. «L’entusiasmo da riapertura è ai minimi storici. Mai come in quest’inizio di stagione ci troviamo nella situazione di dover predisporre l’avvio operando nell’incertezza più totale, con un vuoto normativo disastroso che paralizza gli uffici di competenza impossibilitandoli a fornirci anche le più semplici risposte e col silenzio tombale della politica che sta diventando ogni giorno più preoccupante». Sarà pressoché raro trovare novità sostanziali nei chioschi. «Senza norme certe - incalza Comida - continuiamo ad assistere a delibere disastrose, come quella regionale che vede la messa a bando delle concessioni demaniali nonostante nell’Isola non sia stato accertato il principio della scarsità della risorsa». Il mondo dei litorali si prepara alla mobilitazione: «I ritardi sono intollerabili e la situazione insopportabile, quest’inerzia ci costringe alla mobilitazione: l’11 aprile, dopo due anni, si torna a Roma per salvare lavoro e aziende e per salvaguardare un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia».

Tutto pronto

La Rosa dei venti di Cardedu aprirà entro fine aprile. Non solo la Bolkestein, c’è ancora il problema del personale. Abbiamo pubblicato diversi annunci - afferma il titolare, Salvatore Lobina - ma ancora nessuna risposta». Chi ha sfidato calendario e norme incerte, pur sapendo che la Bolkestein sia all’origine del gran caos, è l’Hakuna Matata che, domenica scorsa, ha inaugurato la stagione facendo il botto: «Pienone: la risposta è stata positiva», dice Fabrizio Palmas, uno dei proprietari del locale che d’ora in avanti aprirà tutti i giorni fatta eccezione per il lunedì (almeno finché non comincerà la stagione). Abbiamo aperto perché la gente ha voglia di mare e di stare all’aperto».

