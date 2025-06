I chioschi abbandonati diventano opere arte 

Nuova vita ai chioschi di piazza Repubblica. Dopo anni di incuria e abbandono rivivono con un restyling artistico a firma dell'artista sardo Giorgio Casu, in arte Jorghe. L'opera di riqualificazione rientra in un progetto più ampio voluto dall'amministrazione. Le strutture sono opere d’arte a cielo aperto. «Ci siamo trovati di fronte la “sfida” dei chioschi in via Repubblica - commenta il sindaco Cesare Mannini - da anni in stato di degrado, ancora più stridente a seguito dei recenti lavori di sistemazione della strada e della piazza. Abbiamo deciso di trasformarli in opere d’arte contemporanea e ci siamo affidati a Giorgio Casu. Ha valorizzato i luoghi con colori, simboli e motivi ispirati alla cultura e alla tradizione locale». Casu firma opere di respiro internazionale con riconoscimenti in tutto il mondo. «Scelta che si è rivelata azzeccata perché Jorghe ha concepito un progetto a volto a trasformare l’ambiente urbano in un luogo di creatività e bellezza, attraverso l’incontro tra architettura e pittura» afferma Mannini. «Nelle opere di Lotzorai si ritrovano alchimie di colori, l’ulivo e la vegetazione palustre, elementi fortemente presenti e simbolici per il nostro territorio, oltre all’albero della vita, icona di Jorghe». (f. me.)

