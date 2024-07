I cestini portarifiuti diventano piccole discariche 

I cestini dislocati nelle strade urbane destinate al conferimento di rifiuti di piccola entità stanno diventato veri raccoglitori di rifiuti di secco.Il problema ormai si registra in varie località, recentemente volontari hanno ripulito luoghi pubblici. «Un comportamento scorretto – dice Rosaria Steri – chiediamo controlli mirati, si tratta di abbandono illecito di rifiuti». Capita anche che le buste abbandonate fuori dai cestini e in strada, vengono aperte dagli animali e la strada si trasforma in un deposito nauseabondo per i passanti e residenti. La Tecnoservice che gestisce della raccolta differenziata, per dissuadere le persone a proseguire il conferimento sbagliato ha posto adeguate locandine.

