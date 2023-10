I cestini di Luigina Lorrai  incantano i giurati di Girona 

I cesti di Urzulei secondi dietro quelli inglesi. Al concorso internazionale sull’artigianato, che si è tenuto nei giorni scorsi a Salt, in provincia di Girona, i due cesti creati da Luigina Lorrai, 83 anni, hanno suscitato successo tra gli addetti ai lavori. «Un componente della giuria - racconta Michela Serra, vicepresidente dell’associazione Beranu di Urzulei - ci ha tenuto a incontrarci per darci spiegazioni a fine gara, riferendoci che tra i due cesti in finale si è arrivati a considerare il criterio temporale, dunque il cesto creato più di recente». Per il paese ai piedi del monte Gruttas un risultato prestigioso, che apre a nuove prospettive di mercato da aggiungersi a quelle già in corso, come il gemellaggio con gli Emirati Arabi. «Siamo più che soddisfatti del risultato ottenuto. Il nostro stand, tra i più ricchi e ampi, comprendenti quattro gazebo, ha riscosso molta curiosità e apprezzamenti. L’asfodelo - aggiunge Michela Serra - pur crescendo anche nel sud della Catalogna, non viene lavorato. Abbiamo preso contatti con artigiani spagnoli che ci terrebbero a imparare le basi della lavorazione, in particolare i processi di raccolta ed essiccazione, oltre che la lavorazione stessa, con l’intenzione di venire in visita da noi». Alla fiera le artigiane di Urzulei, uniche a rappresentare l’Italia con il Veneto e la Sicilia, hanno dato dimostrazione pratica sulla lavorazione, incantando la platea. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA