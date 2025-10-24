«I cervi invadono i nostri ciliegeti» 

«La Regione si attivi affinché anche i piccoli produttori agricoli siano tutelati dall’invasione della fauna selvatica». Questo l’appello lanciato da Franco Curridori, pensionato, agricoltore e presidente dell’associazione Ciliegeti Aperti di Villacidro, che da tempo denuncia, insieme a molti altri, la difficile condizione causata dall’invasione dei cervi nei terreni agricoli in località Villascema.

Le testimonianze

Si tratta di un problema diffuso su tutto il territorio, che ormai si protrae da anni e che interessa numerosi piccoli produttori. «Non è accettabile che il lavoro di molti hobbisti non venga riconosciuto, tutelato e salvaguardato dai danni provocati da un animale selvatico», continua Curridori, da tempo attento e attivo alla tutela dei frutteti locali. «Parliamo di un centinaio di piante che, in questi anni, ho dovuto salvare e che ho dovuto rimettere a dimora perché ormai depredate dai cervi», dichiara Mario Pitzalis, cinquantenne, coltivatore locale che da anni spende tempo e risorse lavorando la terra. «Oltre al danno fisico dovuto allo scorticamento, il morso dell’animale causa nella pianta una graduale perdita di forza e robustezza, costringendoci, quindi, ad abbatterla. Non sono poche le situazioni di questo genere ed è mortificante per noi agricoltori vedere vanificare il nostro lavoro e sacrificio», aggiunge Salvatore Mandis, anche lui produttore locale.

I costi

Gli agricoltori che tramandano il lavoro di generazione in generazione, sottolineano che i loro sono piccoli appezzamenti di terreno che non gli consentono una produzione sufficiente per essere riconosciuti come agricoltori diretti, e quindi non godono di alcun risarcimento per i danni subiti. Le soluzioni di prevenzione, come la recinzione dei terreni con barriere alte almeno due metri su tutto il perimetro del terreno, hanno costi proibitivi. A complicare la situazione è anche la siccità che interessa tutto il territorio. «Uno dei problemi principali è proprio la siccità – spiega Curridori –. L’animale si avvicina ai terreni perché ha fame e a sete, e lì trova ciò che cerca». Ma l’attività dei piccoli produttori non è limitata alla semplice coltivazione dei frutteti: «Il nostro lavoro è parte integrante della tutela e conservazione del territorio. L’intervento di tutti noi è utile a prevenire danni al bosco e alla montagna causati da incendi e alluvioni», sottolinea Pitzalis. La disattenzione delle istituzioni scoraggia molti produttori, perché costretti a sostenere spese e perdite crescenti accumulate negli anni: «Riconosciamo che il cervo abbia diritto di vivere nel territorio, ma chiediamo maggiori misure di controllo e di gestione. C’è spazio per tutti, si può garantire la produzione dei frutteti così come la presenza dell’animale in natura», conclude Curridori.

La Provincia

«L’agricoltura è il motore trainante del territorio e, come tale, deve essere tutelata e salvaguardata. Con il nuovo insediamento del Consiglio provinciale riprenderemo in mano la questione, dando l'importanza che merita, viste le mancanze degli ultimi anni – dichiara Dario Piras, vice sindaco di Villacidro, consigliere provinciale del Medio Campidano e agricoltore –. Non è sufficiente erogare indennizzi: è necessario affrontare concretamente la situazione, aprendo un tavolo di confronto con la Regione. Se i cervi invadono le campagne, occorre individuare modalità efficaci per dirottarli in un’altra area, magari ben delimitata. Tutti gli enti preposti sono chiamati a intervenire. Tutti, agricoltori, ma anche hobbisti, hanno diritto a pari opportunità, pari attenzioni e pari tutele. Il Consiglio della nuova Provincia ha a cuore la situazione: è stato infatti uno dei primi argomenti presentati e discussi dopo l’insediamento. L’attività sociale, economica ed ecologica dei piccoli produttori rappresenta un contributo inestimabile per la comunità e per tutto il territorio, e non può andare perduta», conclude Dario Piras.

