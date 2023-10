I cervi diventano un incubo per il paese 

Non solo ulivi e vigneti distrutti: da alcuni mesi i cervi stanno danneggiando anche le aree verdi del Comune. Una situazione che ha spinto il sindaco Eugenio Murgioni a chiedere l’immediato intervento della Regione «per invasione urbana dei cervi». Episodi messi in evidenza (fra gli altri) dalla società Anima Ambiente, incaricata di riqualificare le piazze e il verde di Castiadas: «Segnaliamo la continua presenza notturna di fauna selvatica che sta procurando danni ad alcune alberature - sottolineano i responsabili della società - sia con il calpestio e lo sfregamento delle corna su tronchi e rami che mangiando foglie e frutti dagli ulivi».

Le lamentele

Solo lo scorso agosto gli agricoltori e viticoltori, messi in difficoltà dalle incursioni dei cervi (hanno distrutto parti di uliveti), avevano chiesto un intervento urgente agli enti competenti. «Le scorribande dei cervi - chiarisce Murgioni - sono all’ordine del giorno in diverse località come si evince dalle segnalazioni e dalle documentazioni fotografiche. Inoltre la presenza di branchi di cervi, almeno una trentina, sta determinando la distruzione di intere aree verdi su cui abbiamo investito cospicue risorse di bilancio».

La richiesta

I cervi avrebbero preso di mira le località di Cala Pira, Castiadas Centro, Sitò, Sarmentus, Masone Murtas, S’Acqua Callenti e l’Annunziata. Nell’istanza inviata dal sindaco alla Regione viene rimarcato che «il passaggio dei cervi sta generando danni rilevanti anche agli operatori economici, in particolare a coloro che esercitano le loro attività tra uliveti e vigneti». La richiesta è quella di «prendere atto della criticità rappresentata dal passaggio e dalla permanenza dei cervi nel territorio comunale» e di trovare soluzioni.

Le proposte

Almeno tre, secondo il sindaco, le azioni da portare avanti: il contenimento dei branchi di cervi in aree protette, l’allontanamento dalle aree urbanizzate e destinate all’agricoltura e, infine, ulteriori soluzioni in grado di neutralizzare i danni come l’installazione di recinzioni. Tutte azioni «da discutere assieme in un incontro fra le parte che mi auguro venga fissato al più presto».

Le reazioni

Soddisfatti per l’iniziativa del Comune gli agricoltori: «È un primo importante segnale - dice Gianluca Falco di un’azienda agricola a Sitò - l’auspicio è che presto seguano azioni concrete. Io ho subito e continuo a subire tanti danni. I cervi, tra l’altro, sono sempre più un pericolo anche per la circolazione stradale».

