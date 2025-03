I centri di aggregazione si rifanno il trucco 

Nuovi arredi nei centri di aggregazione sociale di Selargius, insieme alla sala dedicata all’Informacittà. Dai locali di via Pira, sino alle due sedi di vico Solferino e piazza Si ‘e Boi, gestite dalla cooperativa Agape per conto del Comune.

Sedie, librerie, armadi e puff colorati acquistati dal Comune con risorse del bilancio, 40mila euro in tutto. «Nuovi arredi che abbiamo deciso di compare per rendere gli spazi dei nostri centri di aggregazione più accoglienti e funzionali», dice l’assessore alle Politiche sociali Sandro Porqueddu. In primis nei locali di via Pira, dove si svolgono attività di animazione sociale, educative e di potenziamento scolastico, insieme al laboratorio musicale. E da febbraio c’è la nuova iniziativa in calendario: Amazing Lego, il laboratorio pensato per dare spazio a creatività e fantasia dei bimbi attraverso le costruzioni con gli intramontabili mattoncini colorati.

RIPRODUZIONE RISERVATA