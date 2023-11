I centri di accoglienza potranno riaprire 

Riaprire i centri di accoglienza e di ascolto degli ultimi: è una priorità dell’amministrazione comunale di Carbonia dove le situazioni di disperazione sono in costante aumento.

Il dramma

Trovarsi tutto a un tratto senza un tetto sopra la testa è un dramma, ancor di più se non si ha una struttura alla quale chiedere aiuto, almeno per il tempo necessario per risolvere l’emergenza. Sino a qualche anno fa Carbonia poteva usufruire del servizio tenuto dal Centro di Accoglienza Don Vito Sguotti che, in convenzione con l’amministrazione comunale, riusciva a dare un riparo e un primo sostegno ai senza fissa dimora e a uomini e donne in difficoltà. Da qualche anno questi servizi sono chiusi e con un'emergenza abitativa che non tende ad estinguersi, oggi sono sempre di più le persone che rischiano di non saper dove passare la notte. Persone che non hanno risorse per garantirsi un abitazione decorosa e spesso da un giorno all’altro neanche per pagarsi un affitto. Sino al 2017, nella frazione di Medadeddu, esisteva un centro di pronto intervento maschile che per anni ha garantito a tante persone non solo un tetto ma anche un ristoro e una vita dignitosa. Con l’avvento della giunta guidata dal M5S la convenzione non è stata confermata e i servizi sono stati chiusi così che da un giorno all’altro gli ospiti sono stati trasferiti presso altre strutture e nessuno dopo di loro, però, ha più potuto godere di un servizio essenziale. Stessa sorte l’anno dopo per la comunità alloggio via Mazzini riservata alle donne, che oggi continua ad esistere offrendo un servizio, che però non comprende l’accoglienza per situazioni di emergenza.

I progetti

A seguito dell’esito delle elezioni del 2021, vinte dalla coalizione guidata da Pietro Morittu, sembrava che tutto potesse cambiare in breve tempo. La riapertura dei servizi di prima accoglienza era, infatti, punto nevralgico del programma elettorale e del successivo programma amministrativo. Ad oggi invece tutto è come prima e niente è stato riaperto. Sembra però che le cose stiano finalmente per cambiare. L’assessore alle politiche sociali Paolo Moi afferma: “è in corso un tavolo di co-progettazione a cui, a seguito di un bando, siedono insieme al comune capofila del distretto Plus di Carbonia, il centro don Vito Sguotti, la cooperativa Le Api, il gruppo Ali e l’associazione Il pane e le rose. Grazie a un fondo ministeriale contro le povertà stiamo lavorando per la realizzazione di diversi servizi tra cui un dormitorio per uomini e donne, una centrale operativa per la gestione telefonica di situazioni di emergenza e l’attivazione di attività di aggancio, ascolto e prima lettura del bisogno attraverso unità di strada». Per il sindaco Pietro Morittu «la riapertura e il miglioramento del centro di prima accoglienza è un obiettivo primario: aprirà al più tardi dell’inizio del 2024».