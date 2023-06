I cento anni gloriosi del liceo Pacinotti «Qui siamo cresciuti» 

È il 1923, mentre il Cagliari ancora gioca allo stallaggio Meloni e nelle colline di Los Angeles viene inaugurata la scritta Hollywood, il sindaco Dessì Deliperi è pronto a far spazio al podestà. La riforma Gentile istituisce trentasette licei scientifici: c’è anche il futuro Pacinotti, destinato a un edificio di via Eleonora d’Arborea e ancora lontano dalla sede attuale e dalla dirigenza Valentina Savona, che lo guida dal 2015. Cento anni dopo, due trasferimenti alle spalle e tante generazioni cresciute tra quei banchi, è tempo di ricordi.

Futuro magistrato

Dalla prima sede a via Grazia Deledda, dove resterà sino al 1968. C’era anche la futura magistrata - una delle prime donne dell’epoca - Grazia Corradini, oggi settantottenne presidente della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano. «Avrei scelto il classico, ma abitavo in via Satta, e per ragioni di vicinanza i miei genitori mi iscrissero lì».

Il “re” dirigente

Quinquennio 1959-‘64, i tempi di Priamo Marras preside, che gli studenti chiamavano re. «Anni indimenticabili, ho avuto la fortuna di avere insegnanti che ci hanno istruito e formato anche come persone, spronandoci a perseguire i nostri obiettivi». La donna di legge ancora ragazzina era, manco a dirlo, tra le più studiose della classe, corsia preferenziale per farsi largo in un settore in cui il gentil sesso non era ancora proprio ben accolto. «Già sognavo di diventare magistrato, grazie alla cronaca giudiziaria che leggevo nell’Unione Sarda. Dopo il diploma mi iscrissi in Giurisprudenza». Da lì a poco inizia la carriera: consigliere in Corte d’Appello, presidente del Tribunale per i minorenni, Cassazione e presidente della Corte d’Appello.

Il trasferimento

È il 14 agosto del 1959, la pagina quattro dell’Unione Sarda si apre con la grande notizia: “La nuova sede del Liceo scientifico. Circa quattrocento milioni per il Pacinotti”. L’area individuata è quella attuale, 12mila metri quadrati tra le vie Liguria e Romagna. «L’edificio consta di un corpo principale destinato agli uffici di presidenza, segreteria, sala professori, biblioteca, laboratori e locali per i servizi», si legge. Si parte con ventotto aule, ma in progetto già si parla di possibile ampliamento per «aumentare da novecento a milletrecento alunni la capacità ricettiva dell’edificio». È L’Informatore del lunedì del 5 agosto del 1968 a dare notizia dell’imminente apertura con la costruzione di palestra e Aula magna.

Il prof terribile

L’anno del trasloco c’è anche il futuro senatore Luciano Uras. «Un cambio straordinario, ricordo che al momento dell’iscrizione andai con mia madre, che si chiamava Sara Pacinotti. Ci inseguirono pensando avessimo sbagliato». Ci ha trascorso sei anni («Mi bocciarono in prima liceo, il passaggio dalle medie fu duro»), fatto di aneddoti e ricordi. Come il prof Fiori di disegno, «lo temevano tutti», e Congia, di filosofia, «grande appassionato d’arte, con lui ho scoperto la mia passione per il teatro». Era ancora lontana la politica, arrivata quasi per caso nel 2004. «Il liceo non si dimentica, conservo ricordi e amicizie». Che a 49 anni dal diploma, e a cinque dall’esperienza in Senato, sono nitidissimi.

L’autogestione

Più facile per il consigliere regionale Francesco Agus, sezione O, diploma nel 2002, e una strada segnata: «L’ultimo anno ho fatto il rappresentante d’Istituto, organizzammo l’autogestione e le manifestazioni contro la riforma Gelmini. Al Pacinotti ho imparato a studiare e a interpretare la realtà».

