I cento anni di “zio Gigetto” 

Grande festa per i 100 anni di Luigi Podda, terzo centenario del paese in vita dopo Peppe Demurtas (102) e Danilo Atzeni (101). Luigi è nato a Nurallao il 5 settembre del 1924, primo di 3 fratelli, Armando e Santino. Sin da ragazzino ha cominciato a lavorare nella produzione delle tegole assieme al padre. Dopo aver combattuto nella seconda guerra mondiale in Sicilia, tornato in paese si è sposato e ha avuto sei figli, cinque maschi e una femmina. Oggi ha anche nove nipoti e si pronipoti. Emigrato a Genova, ha fatto ritorno in paese nel 1984 ma poi con l’avanzare dell’età ha deciso di avvicinarsi ai figli ed è tornato nel capoluogo ligure. “Zio Gigetto”, così lo chiamano tutti, è tornato però nella sua amata Nurallao per festeggiare il traguardo con la famiglia e la comunità. La sindaca Rita Aida Porru ha convocato il Consiglio comunale consegnando consegnando al festeggiato una targa ricordo e la copia dell’atto di nascita scritto a mano nel 1924.

RIPRODUZIONE RISERVATA