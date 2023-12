I cento anni di zia Nina, grande festa 

Per tutti a Sorgono è semplicemente “Zia Nina”. All’anagrafe Giovanna Marcello, classe 1923. Mercoledì ha festeggiato in buona salute il traguardo dei 100 anni di vita.

Nata a Tiana ma da sempre residente a Sorgono col marito, ormai scomparso da diversi anni. Madre a tempo pieno di dieci figli e oggi nonna di 15 nipoti e 3 pronipoti Zia Nina ha dedicato la sua esistenza alla famiglia, affrontando le sfide della vita con notevole sacrificio.

Tra alti e bassi, ha dimostrato una straordinaria resilienza nel perseverare e mercoledì ha festeggiato con famiglia, amici e tutta la comunità di Sorgono. Si è svolta la messa nella chiesa di Santa Maria Assunta e successivamente un rinfresco in piazza per tutti, in cui è stata omaggiata dal sindaco, Franco Zedde, e dall’assessore ai Servizi sociali, Anatolia Corriga, di una pergamena con la cornice.

