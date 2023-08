I cento anni di zia Battistina 

Flussio in festa per i cento anni di Battistina Porcu. Casalinga, vedova di Angelo Fadda, madre di due figli (Rita e Ignazio), ha anche otto nipoti e due pronipoti. La centenaria ha partecipato alla messa di ringraziamento, a cui è seguito un rinfresco. Il sindaco Giovanni Antonio Zucca e l’assessore ai Servizi sociali Vittoria Fadda le hanno donato fiori e una targa. Commovente il saluto di augurio del primo cittadino che ha ripercorso le fasi della vita della centenaria: «Zia Battistina è per tutti noi un esempio di vita». ( s. c. )

