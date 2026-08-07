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08 agosto 2026 alle 00:16

I cento anni di tziu Antiogu 

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Masainas in festa per i 100 anni di tziu Antiogu Porcina, il secondo del paese che raggiunge questo importante traguardo. Antioco Porcina, nato a Giba nel 1926, ha vissuto una vita dedicata al lavoro e alla famiglia come agricoltore, tra il bestiame, nei campi e nelle vigne, con dedizione instancabile. Con sua moglie Grazietta Pisano, scomparsa 13 anni fa, ha avuto 4 figli: Rosanna, Sergio, Antonello e Massimo. Ha 8 nipoti e 9 pronipoti. Fino a poco tempo fa realizzava dei piccoli lavori in legno, ha sempre trovato un modo per costruire qualcosa, anche quando la vita gli chiedeva di fermarsi. Per lui è stato organizzato un rinfresco presso il centro di aggregazione del paese insieme ai familiari e al parroco don Ivano Gelso. Il sindaco Gianluca Pittoni gli ha consegnato una pergamena celebrativa «per una vita lunga, intensa e profondamente legata alla nostra terra». (f. m.)

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