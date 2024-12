I cento anni di tzia Pietrina 

Una vita spesa per allevare la famiglia, per non far mai mancare nulla in casa e sempre con affetto e dolcezza. Grazie a questo forte spirito e impegno, e a quel misterioso elisir di lunga vita, tzia Pietrina Fais è giunta al traguardo dei cento anni, proprio la vigilia di Natale. La comunità di Milis ha festeggiato e coccolato la nuova centenaria.

Tzia Pietrina, di origine seneghese, ma da sempre residente a Milis dove si è sposata, ha spento le cento candeline circondata dall’amore della sua famiglia, del figlio Francesco, di nipoti, pronipoti e tanti amici. L’amministrazione comunale con la sindaca Monica Ortu ha omaggiato tzia Pietrina con una targa per il secolo di vita. «Grazie per averci regalato la forza della vita e un sorriso di speranza. A lei e ai suoi familiari i più sentiti auguri da parte dell'amministrazione e di tutta la comunità milese per questo meraviglioso traguardo» ha detto la sindaca.

RIPRODUZIONE RISERVATA