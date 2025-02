I cento anni di tzia Giulia 

La comunità di Sant’Andrea Frius ha festeggiato la propria centeneria, tzia Giulia Melis. Originaria di San Nicolò Gerrei, vive da oltre 60 anni nel paese, dopo essersi sposata con Savino Utzeri. Attualmente vedova, sin da piccola si è occupata di lavorare nei campi per poi dedicarsi alla famiglia, che conta 6 figli (2 maschi e 4 femmine). Tzia Giulia, sino a 84 anni, andava a farsi la passeggiata in campagna, vicino a casa. Nonostante qualche acciacco, è ancora lucidissima e con una grande memoria. Tutti i giorni ascolta la messa in tv, le sue canzoni preferite alla radio e canta qualche strofa. Per il suo compleanno è voluta andare in chiesa da sola, senza l’aiuto dei familiari. È stata festeggiata in casa, alla presenza del sindaco Simone Melis, che le ha regalato un mazzo di fiori e una targa ricordo e da tutta la sua famiglia, che conta anche ben 10 nipoti e 9 pronipoti.

RIPRODUZIONE RISERVATA